Sony va înceta să mai lanseze jocuri noi pentru consolele PlayStation pe disc începând din ianuarie 2028, marcând una dintre cele mai importante schimbări din istoria brandului, potrivit Reuters

Decizia a fost anunțată de compania japoneză și reflectă orientarea tot mai accentuată a industriei către distribuția exclusiv digitală.

Măsura îi vizează pe toți utilizatorii PlayStation, însă nu afectează jocurile deja lansate sau pe cele programate să apară pe suport fizic înainte de termenul stabilit.

Schimbarea este importantă deoarece redefinește modul în care milioane de jucători vor cumpăra și vor deține jocurile în anii următori.

Potrivit Sony, toate titlurile noi lansate după ianuarie 2028 vor putea fi achiziționate exclusiv prin PlayStation Store sau prin magazine partenere care vor comercializa versiuni digitale. Compania susține că decizia vine ca răspuns la schimbarea obiceiurilor de consum, în condițiile în care majoritatea utilizatorilor preferă deja descărcarea jocurilor în locul cumpărării acestora pe disc.

Datele prezentate de Sony arată că aproximativ 80% din vânzările de jocuri complete pentru PlayStation au fost realizate în format digital în anul fiscal 2025. Pentru companie, această tranziție înseamnă și reducerea costurilor asociate producției discurilor, ambalării, transportului și distribuției prin retaileri.

Anunțul a stârnit reacții împărțite în comunitatea PlayStation. O parte dintre jucători susțin că dispariția discurilor fizice va elimina posibilitatea revânzării jocurilor, a împrumutului între utilizatori sau a achiziționării unor copii second-hand la prețuri mai mici.

În același timp, colecționarii consideră că edițiile fizice reprezintă o parte importantă a experienței oferite de jocurile video. După anunțul Sony, numeroase comentarii critice au fost publicate pe rețelele sociale ale companiei.

Specialiștii din industrie consideră însă că decizia era anticipată. Piața jocurilor video se îndreaptă de mai mulți ani către distribuția digitală, iar platformele online au devenit principala metodă de achiziție pentru utilizatori.

Schimbarea vine la scurt timp după ce Rockstar Games a confirmat că viitorul Grand Theft Auto VI va fi disponibil doar în format digital. Totodată, Sony a anunțat că va începe închiderea PlayStation Store pentru consolele PlayStation 3 și PlayStation Vita, invocând limitările tehnice și de securitate ale acestor platforme.

Deși jocurile lansate până în ianuarie 2028 vor continua să fie disponibile și pe disc, toate titlurile noi vor face trecerea definitivă la distribuția digitală. Decizia confirmă direcția în care evoluează industria jocurilor video și sugerează că viitoarele generații de console vor pune accent aproape exclusiv pe ecosistemele digitale.