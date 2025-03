Social Cum alegem cel mai bun playstation în 5 pași simpli







Jocurile video sunt o metodă modernă, dar foarte interactivă de a-ți petrece timpul cu cei dragi, colegi, prieteni sau membri ai familiei. Pentru a asigura distracție maximă, însă, nu-i suficient să ai o diagonală de rezoluție bună, ci și o consolă de jocuri pe măsură. Indispensabil când vine vorba de jocuri dinamice, de acțiune, playstation-ul nu ar trebui să lipsească din arsenalul iubitorilor de jocuri.

Cum ne asigurăm, totuși, că am ales o consolă de jocuri bună? Înainte de a decide asupra unui model anume, câțiva factori și caracteristici ne interesează. Ne facem selecția și pe urmă luăm decizia de a achiziționa sau nu în funcție de criterii precum: portofoliu de jocuri, servicii asociate, portabilitate, generație consolă video și alte câteva detalii. Mai pe larg despre fiecare, în rândurile de mai jos.

Cum alegem un playstation bun în 5 pași simpli

Când vine vorba despre alegerea unui playstation bun, acordăm atenție tuturor caracteristicilor asociate. Deoarece o consola jocuri nu este o investiție de doar câțiva lei, ci aceasta poate ajunge să coste foarte mult, este important să știm ce cumpărăm.

În rândurile care urmează vom explica mai pe larg cum te asiguri că ai ales cel mai bun playstation. Vom dezbate fiecare caracteristică în parte pentru a înțelege la ce trebuie să te uiți înainte de a cumpăra un playstation. Doar în acest fel te vei putea bucura la maxim de achiziție, fie jucându-te de unul singur, fie cu cei dragi.

Alegem consola de jocuri după ce am analizat:

Portofoliul de jocuri

Este plăcut să te bucuri de grafică bună și alte caracteristici, însă mai important este să ai acces la un portofoliu variat de jocuri. Are playstation mai multe titlurile care să te intereseze sau există doar un număr limitat de jocuri din care poți alege? De exemplu, Sony și Microsoft încearcă să obțină exclusivități de tot felul, investind sume mari de bani pentru ca un editor să dezvolte jocuri doar pentru sistemul lor.

Bătălia în acest caz se dă între Sony și Microsoft, deci între PlayStation și Xbox. Casa de jocuri Naughty Dog cu Uncharted, The Last Of Us și Jake și Dexter sau titluri publicate direct de Sony în colaborare cu unele studiouri minore sunt doar câteva dintre numeroasele exclusivități cu care Sony se poate lăuda. În ceea ce privește Microsoft, acesta a achiziționat Bethesda cu The Elder Scrolls, Fallout, RAGE și multe altele și Activision Blizzard cu jocuri precum Call of Duty, Overwatch etc.

Portofoliul de jocuri exclusiv al Sony ar putea fi redus semnificativ. Multe jocuri de-ale acestuia pot fi instalate pe PC astăzi, chiar dacă doar după câteva luni sau ani de la lansare pe PlayStation.

Generația de playstation

Poate fi plăcut să deții cea mai nouă generație de playstation, însă cel mai nou playstation vine cu un preț piperat. Merită o astfel de investiție, chiar și pentru un gamer? În primul rând, din cauza crizei hardware, consolele de jocuri de ultimă generație sunt greu de găsit și, atunci când sunt găsite, au niște prețuri exorbitante. Mai apoi, gama disponibilă de titluri este încă destul de limitată în cazul playstation-urilor fără vechime pe piață.

O consolă începe să aibă un pool notabil de jocuri abia începând din anul al treilea sau al patrulea de viață. Înainte de asta, variantele puse la dispoziție sunt destul de limitate, mai ales dacă vorbim de jocuri triple A, adică de cele mai cunoscute jocuri.

În ciuda îmbunătățirilor în ceea ce privește grafica și puterea, performanța noilor playstation-uri este prea puțin remarcabilă. În schimb, o consolă video de penultimă generație, nu doar că este mai ieftină, dar are și performanțe similare ultimelor modele disponibile.

Serviciile asociate

Producătorii oferă abonamente opționale, care permit inclusiv accesul la jocuri online. Pentru a înțelege mai bine, gândește-te la serviciile asociate ca la un abonament Netflix. Cu cât plătești mai mult pentru abonament, cu atât te poți bucura de o gamă mai largă de beneficii. În cazul jocurilor video, cu cât prețul datorat este mai mare, cu atât mai mult vei fi scutit de taxe suplimentare pentru jocurile la care au acces doar o categorie de abonați.

Sony iese în evidență prin Playstation Plus care, în cazul achiziționării celui mai mare abonament, include și un catalog de titluri din epocile PS1-PS4. Mai exact, există 3 tipuri de abonament:

abonamentul Standard: jocuri online la prețul de 8,99 euro/lună

abonamentul Extra: oferă posibilitatea de a descărca orice joc după bunul plac dintr-un pool de peste 400 de titluri de ultimă generație, începând de la 13,99 euro/lună

abonamentul Premium: cu toate caracteristicile de bază, plus un catalog de jocuri din generațiile trecute la prețul de 16,99 euro/lună

Portabilitatea

Deși trebuie făcute multe compromisuri tehnice pentru a putea vorbi de portabilitate, există din ce în ce mai multe companii care vizează jocurile în cloud. În viitorul nu foarte îndepărtat, ne vom putea juca, deci, aproape de pe orice hardware sau chiar de pe telefoane entry-level.

Accesoriile

Pentru și mai multă distracție, s-ar putea ca la un moment dat să fii nevoit să achiziționezi accesorii suplimentare pentru playstation. De obicei, acestea sunt necesare dacă plănuiești să te joci alături de colegi, prieteni, familie sau chiar copii.

Pregătește-te, așadar, să cumperi câteva controlere în plus pentru a duce distracția la alt nivel. Sau poate o pereche de căști wireless doar pentru tine. Alte accesorii pe care le-ai putea cumpăra ar fi cardurile de memorie, telecomandă pentru conținut multimedia și cameră video HD.

Acestea fiind zise, alegerea unui playstation este la fel de dificilă precum alegerea altui dispozitiv destinat distracției. Tocmai de aceea, pentru a ne asigura că facem o investiție de durată, este esențial să trecem consola de joc prin câteva filtre.

Nu achiziționăm o consolă de joc doar pentru că este cea mai nouă consolă de joc. Și modelele mai demult lansate pot fi bune. Un playstation mai vechi îți poate produce aceeași satisfacție, însă fără a fi nevoit să plătești un preț mare pentru satisfacția experimentată.