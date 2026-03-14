De ce nu s-a impus Zé Roberto, fostul mare fotbalist brazilian, la Real Madrid: Dependența mi-a afectat performanța

Fostul fotbalist brazilian Zé Roberto a vorbit, potrivit marca.com, despre experiența sa la Real Madrid, dependența de PlayStation și modul în care a revenit în forță la Bayern Munchen și în Brazilia, la Santos.

Zé Roberto a oferit detalii despre experiența sa la Real Madrid, unde a evoluat doar un sezon, în 1997. El a povestit că a fost depășit de ritmul și cerințele vieții de zi cu zi din club.

„Am ajuns la unul dintre cele mai mari cluburi din lume nepregătit, atât mental, cât și tactic. În vestiar, toată lumea purta costume, iar eu purtam haine simple... Roberto Carlos a glumit că vor crede că sunt acolo să revopsesc pereții”, a declarat Zé Roberto.

Fostul mijlocaș a recunoscut că obiceiurile sale din acea perioadă i-au influențat negativ cariera. „Eram tânăr, recent căsătorit și mi-am cumpărat un PlayStation. Am jucat până dimineața, am mâncat prost și am dormit puțin. Performanța mea a scăzut și m-am îngrășat. Dependența de jocuri mi-a afectat performanța”, a mărturisit el.

După ce a conștientizat impactul asupra formei fizice, Zé Roberto a început să investească mai mult în propria pregătire.

Jucătorul a explicat că revenirea în Brazilia în 2006, la Santos, a fost decisivă pentru a juca la cel mai bun nivel. Ulterior, a continuat la Bayern Munchen, unde a evoluat între 2002-2006 și 2007-2009, reușind performanțe ridicate chiar și la 35 de ani.

„Această revenire a fost crucială pentru longevitatea mea”, a spus Zé Roberto.

Zé Roberto a fost o prezență constantă în naționala Braziliei, pentru care a jucat 84 de meciuri și a înscris șase goluri. Cu Selecao, a câștigat de două ori Copa America (1997 și 1999) și de două ori Cupa Confederațiilor (1997 și 2005).

La nivel de club, cariera sa a început la Portuguesa în 1994, continuând cu perioade la Real Madrid (1997-1998), Flamengo (1998), Bayer Leverkusen (1998-2002), Bayern Munchen (2002-2006, 2007-2009), Santos (2006-2007), Hamburger SV (2009-2011), Al Gharafa (2011-2012), Gremio (2012-2014) și Palmeiras (din 2015). Printre trofeele obținute se numără campionatul Spaniei, Supercupa Spaniei și Liga Campionilor cu Real Madrid, patru titluri de campion și Cupa Germaniei cu Bayern Munchen, campionatul Paulista cu Santos, Cupa Emirului Qatarului cu Al Gharafa și Cupa Braziliei și campionatul Braziliei cu Palmeiras.