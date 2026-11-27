Românii se pot bucura de patru zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 Decembrie, perioadă în care marile orașe din țară au pregătit ceremonii militare, parade, concerte și spectacole în aer liber. Bucureștiul organizează tradiționala paradă de la Arcul de Triumf, în timp ce Alba Iulia pregătește reconstituirea Marii Uniri, iar Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Timișoara și Constanța propun evenimente pentru toate vârstele. Deschiderea târgurilor de Crăciun completează programul festivităților, potrivit autorităților locale

Capitala va găzdui marți, 1 Decembrie, una dintre cele mai ample manifestări dedicate Zilei Naționale. Parada Militară Națională este programată să înceapă la ora 11.00, în Piața Arcului de Triumf.

La defilare vor participa peste 2.000 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Organizatorii au pregătit aproximativ 130 de mijloace tehnice, printre care 45 de aeronave. La ceremonie vor fi prezenți și peste 300 de militari străini din 16 state.

Publicul va putea vedea și echipamente militare intrate recent în dotarea Armatei României. După paradă, expoziția de tehnică militară va putea fi vizitată până la ora 14.30, în apropierea Arcului de Triumf.

Pregătirile vor aduce și restricții de circulație în nordul Capitalei. Repetiția generală este programată sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 9.00 și 16.00, iar o nouă repetiție va avea loc luni, 30 noiembrie, între orele 9.00 și 12.00. Antrenamentele aeronavelor militare sunt programate în perioada 25-30 noiembrie, deasupra Bucureștiului, județului Ilfov și municipiului Alba Iulia.

La Alba Iulia, manifestările dedicate Zilei Naționale vor începe la ora 11.00, în zona Sălii Unirii, cu reconstituirea Marii Adunări Naționale din 1918.

La ora 12.00 va avea loc o ceremonie religioasă la Catedrala Încoronării, urmată de un spectacol cu artificii de zi. De la ora 13.00, la Monumentul Unirii, va fi citită Rezoluția adoptată în urmă cu 108 ani.

Parada militară este programată la ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Programul continuă de la ora 16.00, în Piața Cetății, cu un spectacol folcloric, iar la ora 19.00 va avea loc tradiționala retragere cu torțe. Manifestările se vor încheia la ora 20.30, cu un spectacol de artificii în Piața Cetății.

Sărbătoarea începe încă din 28 noiembrie, când, de la ora 19.00, vor fi deschise Târgul de Crăciun și iluminatul festiv. Seara este programat un spectacol susținut de Gașca Zurli.

Duminică, 29 noiembrie, publicul o va putea asculta pe Narcisa Suciu, iar luni, 30 noiembrie, de la ora 18.00, vor concerta trupele Cargo, RIFF și Hara. Accesul la evenimente este gratuit.

Clujenii vor putea participa la manifestări organizate în patru zone centrale: Piața Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor.

Programul începe la ora 9.30, în Piața Mihai Viteazul, cu depuneri de coroane și jerbe. Ceremonia oficială este programată la ora 11.00, în Piața Avram Iancu, și va fi urmată de un spectacol cu efecte speciale de zi.

Pe Bulevardul Eroilor vor avea loc două reconstituiri istorice ale evenimentelor din 1918, la orele 12.00 și 14.00. Tot aici va fi amenajat un spațiu pentru fotografii, disponibil între orele 12.00 și 21.00.

De la ora 15.00, în Piața Unirii, va începe un spectacol de muzică populară, cu participarea artiștilor Aurel Tămaș, Ana Ilca Mureșan, Valeria și Traian Ilea, alături de ansamblurile Mugurelul și Rapsodia Someșană și Orchestra Regal Transilvan.

Seara, la ora 19.00, va fi aprins iluminatul festiv. The Motans va urca pe scenă la ora 19.10, iar Cargo va concerta de la ora 20.30. Unul dintre momentele principale ale serii va fi spectacolul de drone și lumini, programat la ora 20.00, în Piața Avram Iancu.

Brașovul va combina manifestările dedicate Zilei Naționale cu deschiderea oficială a Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului festiv.

Programul din 1 Decembrie începe la ora 10.00, în Piața Unirii, unde vor participa Junii Brașoveni. De la ora 12.00, manifestările se mută pe Bulevardul Eroilor, în fața Primăriei, unde militarii Garnizoanei Brașov vor defila în parada dedicată Zilei Naționale.

De la ora 17.00, Piața Sfatului va găzdui un spectacol folcloric.

Turiștii care ajung în oraș în minivacanță vor putea vizita și Târgul de Crăciun, organizat în Piața Sfatului și Piața Sfântul Ioan. Căsuțele comercianților se deschid vineri, 27 noiembrie, iar iluminatul festiv va completa decorul de sărbătoare.

La Iași, festivitățile oficiale de 1 Decembrie vor avea loc în centrul municipiului. Pentru desfășurarea evenimentelor, autoritățile au anunțat restricții de circulație între orele 8.00 și 14.00, în zona străzilor Anastasie Panu și Palat.

Târgul de Iarnă se deschide vineri, 27 noiembrie, și va rămâne deschis până la 10 ianuarie 2027.

Printre atracțiile pregătite pentru familiile cu copii se numără o roată panoramică, un patinoar, o pistă de mașinuțe tamponabile, un brăduț rotativ, un trenuleț și un carusel, toate amenajate în Orășelul Copiilor.

Aprinderea iluminatului festiv este programată marți, 1 Decembrie, la ora 17.00, în zona bradului de Crăciun amplasat pe pietonal. Momentul va fi urmat de inaugurarea parcului de distracții.

Timișorenii vor putea participa la ceremonii militare și spectacole organizate în centrul istoric al orașului.

Programul oficial începe dimineața, între orele 10.00 și 10.30, cu depuneri de coroane la Monumentul Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, în Cimitirul Eroilor de pe Calea Lipovei.

De la ora 12.00, în zona Catedralei Mitropolitane Ortodoxe, va avea loc ceremonia militară, care va cuprinde intonarea Imnului Național, o rugăciune, alocuțiuni și defilarea detașamentelor militare. La eveniment vor participa și formații artistice reprezentative din județul Timiș.

Retragerea cu torțe este programată între orele 17.00 și 19.15. Traseul va traversa centrul orașului, prin zonele Catedralei Mitropolitane și piețelor Sfântul Gheorghe, Unirii, Libertății și Victoriei.

Seara, între orele 18.00 și 22.00, Piața Victoriei va găzdui spectacole organizate de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Invitata specială este Feli Donose, alături de mai mulți interpreți de muzică populară.

La Constanța, manifestările încep la ora 9.00, cu o ceremonie militară și religioasă în memoria eroilor celui de-Al Doilea Război Mondial, organizată în Cimitirul Central.

Principalele festivități sunt programate între orele 11.00 și 13.00, pe Bulevardul Tomis, între Bulevardul Ferdinand și strada Traian. Programul include discursuri oficiale, momente artistice și defilarea gărzii de onoare și a plutoanelor militare.

De la ora 16.00, în Parcul Oleg Danovski, Muzica Militară a Forțelor Navale va susține un spectacol de aproximativ o oră.

La ora 17.00 va începe retragerea cu torțe, cu plecare de la Sala Sporturilor și continuare spre Monumentul Victoriei, prin centrul orașului.

Festivitățile vor aduce restricții de circulație pe Bulevardul Tomis, între Bulevardul Mamaia și strada Traian, în intervalul 6.00-14.00. Autobuzele care circulă în mod obișnuit pe această arteră vor fi deviate pe strada Răscoalei din 1907. Unele mijloace de transport de pe Bulevardul Ferdinand și de pe străzile Traian și Termele Romane vor staționa temporar, pentru cel mult 15 minute, pe durata defilării.

La Arad, manifestările artistice dedicate Zilei Naționale se vor desfășura în zona Târgului de Crăciun din Piața Catedralei.

Programul anunțat de Centrul Municipal de Cultură Arad cuprinde un concert de muzică ușoară luni, 30 noiembrie, și un concert de muzică populară marți, 1 Decembrie. Orele de începere nu au fost precizate.

La Reșița, manifestările vor începe la ora 11.00, cu parada militară organizată în Centrul Civic.

La ora 11.30 sunt programate alocuțiunile oficialităților, iar de la 11.45 va avea loc un spectacol folcloric aniversar. Pe scenă vor urca Ramona Vița, Mariana Suciu Naidoni și Alin Ienci, alături de grupul „Vlăstarele Semenicului” și Orchestra Profesionistă „Semenicul”.

De la ora 12.30, participanții vor putea primi gratuit o masă tradițională, pregătită de bucătarul Marian Popovici.