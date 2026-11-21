Republica Moldova. Mihai, Mihaela, Gabriel și Gabriela sunt în centrul atenției în această zi. Creștinii ortodocși care respectă calendarul de stil vechi îi cinstesc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați ocrotitori ai oamenilor și conducători ai cetelor îngerești. Sărbătoarea este marcată prin slujbe religioase în bisericile din țară, dar și prin hramuri în peste 170 de localități din Republica Moldova.

Potrivit tradiției creștine, cei doi Arhangheli au misiuni importante în lumea cerească. Mihail este asociat cu apărarea binelui și lupta împotriva răului, iar Gavriil este cunoscut ca vestitor al mesajelor divine. Ziua este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox.

În reprezentările religioase, Arhanghelul Mihail apare adesea cu o sabie sau o suliță în mână. El este considerat conducătorul oștirilor cerești și apărătorul credinței. Tradiția îl asociază cu victoria binelui asupra răului și cu protejarea celor aflați în primejdie.

În credința populară, Mihail are și rolul de călăuză a sufletelor celor decedați. Se spune că le însoțește în drumul spre lumea de apoi și că păzește porțile Raiului.

Arhanghelul Gavriil este cunoscut mai ales pentru vestea pe care i-a adus-o Fecioarei Maria: aceea că îl va naște pe Iisus Hristos. Potrivit Noului Testament, tot el a fost trimis să-i anunțe preotului Zaharia nașterea fiului său, Ioan Botezătorul.

Numele celor doi au, la rândul lor, semnificații religioase. Mihail este interpretat prin întrebarea „Cine este ca Dumnezeu?”, iar Gavriil înseamnă „Dumnezeu este puterea mea” sau „bărbat al lui Dumnezeu”. Termenul „arhanghel” provine din limba greacă și desemnează o căpetenie a îngerilor.

În jurul sărbătorii s-au păstrat numeroase obiceiuri. În unele regiuni, oamenii aprind lumânări în memoria celor trecuți în neființă. Flacăra este considerată un simbol al luminii care le călăuzește sufletele în lumea de apoi.

În anumite comunități, sunt organizate și pomeniri pentru cei adormiți. Credincioșii merg la biserică și împart pomeni în amintirea rudelor și apropiaților decedați.

Pentru cei care marchează sărbătoarea, ziua este un prilej de rugăciune pentru sănătate, liniște în familie și ocrotire. În tradiția populară se spune că trebuie evitate muncile gospodărești și activitățile solicitante. Aceste obiceiuri nu sunt însă respectate peste tot la fel. Ele diferă de la o regiune la alta și se întâlnesc mai ales în mediul rural.

Sărbătoarea este legată și de apropierea iernii. Potrivit credințelor populare, zilele mai calde care apar în această perioadă ar fi ultimele înainte de instalarea frigului. Vremea din ziua de 21 noiembrie ar putea, conform tradiției, să ofere indicii despre cum va fi iarna.

Cinstirea Arhanghelilor Mihail și Gavriil are origini vechi. Tradiția bisericească leagă începuturile sărbătorii de secolul al V-lea, când ar fi fost sfințită la Constantinopol o biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Mai târziu, în calendarul bisericesc a fost inclusă și pomenirea Arhanghelului Gavriil. Sărbătoarea a ajuns astfel să fie dedicată întregului sobor al puterilor cerești.

Data celebrării depinde de calendarul religios urmat de fiecare comunitate. Credincioșii care respectă calendarul pe stil nou marchează sărbătoarea pe 8 noiembrie, iar cei de stil vechi, pe 21 noiembrie. Pentru ortodocșii care urmează calendarul vechi, aceasta este ultima mare sărbătoare dedicată sfinților înainte de Postul Nașterii Domnului, care începe pe 28 noiembrie.

Datele Agenției Servicii Publice, citate de Moldpres, arată că în Republica Moldova sunt înregistrate 15.457 de femei cu prenumele Mihaela și alte 9.730 cu prenumele Gabriela. În rândul bărbaților, 8.027 poartă prenumele Mihai, 7.238 se numesc Gabriel, iar 796 au prenumele Gavriil.