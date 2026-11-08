Sfinții Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți duminică, 8 noiembrie 2026, de creștinii ortodocși. În tradiția populară românească, această zi este legată de pomenirea celor decedați, aprinderea lumânărilor și o serie de obiceiuri păstrate în diferite regiuni ale țării. În Bucovina și în comunitățile de păstori, sărbătoarea este însoțită de ritualuri și credințe transmise din generație în generație.

Sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil ocupă un loc important în calendarul creștin ortodox, fiind marcată anual pe 8 noiembrie. Potrivit tradiției creștine, Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu pentru a-i vesti Fecioarei Maria că îl va naște pe Mântuitorul. Tot lui îi este atribuită vestirea făcută lui Ioachim și Anei.

Arhanghelul Mihail este asociat cu dreptatea și victoria binelui. În reprezentările religioase, acesta apare frecvent cu o sabie și cu cheile Raiului.

În credințele populare, Mihail este considerat și ocrotitorul persoanelor bolnave.

O superstiție veche spune că locul în care s-ar afla Arhanghelul lângă un bolnav ar prevesti soarta acestuia. Dacă ar sta la căpătâi, ar fi semn de moarte, în timp ce prezența sa la picioarele bolnavului ar însemna că persoana respectivă va supraviețui. Aceste interpretări aparțin folclorului și nu reprezintă învățături medicale sau predicții reale.

În Bucovina, sărbătoarea Arhanghelilor este asociată cu protecția oamenilor și cu rugăciunile pentru sănătate. Potrivit credinței populare, Mihail și Gavriil sunt cinstiți deoarece „ei sunt păzitorii oamenilor de la naştere şi până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora”.

Tradiția le atribuie celor doi Arhangheli și rolul de ocrotitori ai gospodăriilor. În unele reprezentări populare, aceștia sunt considerați prezenți la Judecata de Apoi și sunt asociați cu purificarea sufletelor de păcate.

În fiecare an, pe 8 noiembrie, în localitățile din Bucovina sunt organizate pomeniri și mese de pomană pentru persoanele decedate. Obiceiul este păstrat atât în comunitățile rurale, cât și în unele așezări urbane din regiune.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri ale sărbătorii este aprinderea lumânărilor pentru cei vii și pentru persoanele care au murit.

În tradiția populară, lumânarea aprinsă în această zi este asociată cu lumina care însoțește sufletul după moarte. Potrivit credinței transmise din generație în generație, fiecare persoană ar trebui să aprindă o lumânare care să îi fie „lumină de veci” în lumea de dincolo.

Lumânările sunt aprinse și pentru cei care au murit fără să aibă una alături. De asemenea, se obișnuiește să fie oferite alimente de pomană pentru sufletele celor decedați, dar și să se aprindă lumânări pentru sănătatea persoanelor aflate în viață.

În ajunul sărbătorii sunt organizate pomeniri și praznice, iar darurile oferite pentru cei morți sunt cunoscute în tradiția populară sub denumirea de „Moşii de Arhangheli”.

În regiunile montane, Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerați, potrivit tradiției, ocrotitorii turmelor de oi. Un obicei practicat în trecut de ciobani presupunea pregătirea unei turte mari din făină de porumb, numită turta arieților. Denumirea face trimitere la berbecii separați de restul turmei.

Turta era privită ca un simbol al fertilității și era folosită într-un ritual prin care păstorii încercau să afle cum va fi perioada următoare.

În dimineața zilei de 8 noiembrie, ciobanii aruncau turta în țarcul oilor și urmăreau felul în care aceasta ajungea pe pământ. Dacă turta cădea cu fața în sus, gestul era interpretat drept un semn favorabil, care prevestea o perioadă bună pentru păstori.

În schimb, dacă ajungea cu fața în jos, tradiția spunea că ar putea urma necazuri și vremuri dificile. Interpretările făceau parte din superstițiile comunităților de păstori și erau legate de speranța unui an prosper.

În calendarul popular românesc, sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil mai este cunoscută și sub denumirea de „Vara Arhanghelilor”.

Potrivit tradiției, această perioadă simbolică durează o singură zi, pe 8 noiembrie.

Denumirea face parte din credințele populare asociate sărbătorii și completează obiceiurile de pomenire, aprindere a lumânărilor și cinstire a celor doi Arhangheli.