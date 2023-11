Mare sărbătoare creștină: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, 8 noiembrie. Arhanghelul Gavril este considerat mesagerul veştilor bune. El este cel care le-a vestit sfinţilor părinţi Ioachim şi Ana naşterea Fecioarei Maria.

De asemenea, vestea cea bună, naşterea Mântuitorului, a fost adusă Maicii Domnului tot de Arhanghelul Gavril. Iar Mihail este cel dintâi dintre îngerii păzitori care s-a luptat cu îngerii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. De asemenea, sf. Arhanghel Mihail este mai des întâlnit în tradițiile românești decât Gravril.

Arhanghel Mihail este cel care ia sufletele oamenilor, stând la căpătâiul bolnavilor

În popor se spune că el este cel care ia sufletele oamenilor, stând la căpătâiul bolnavilor, dacă aceştia vor muri, sau la picioare, dacă vor scăpa de boală şi va continua să trăiască. Conform unei legende, Mihail ar fi fost iniţial un om simplu, însurat cu o fată frumoasă, pe nume Stăncuţa. După căsătorie, aceasta s-a transformat într-o femeie rea, iar pentru răbdarea pe care Mihail ar fi avut-o faţă de ea, Dumnezeu l-a făcut sfânt

Iar această zi sfântă există câteva obiceiuri și tradiții pe care credincioşii le respectă. În ajunul sărbătorii sau chiar pe în ziua de 8 noiembrie se împarte pomană pentru sufletele morților, numindu-se popular „Moșii de Arhangheli”. De ziua Arhanghelilor munca este interzisă. Cei care nu se supun vor avea parte de chin mare la vremea morţii. Creştinii trebuie să meargă la biserică, să aprindă lumânări şi să se roage pentru belşug şi sănătate.

În zonele muntoase, în care Arhanghelii erau celebrați și ca patroni ai oilor, stăpânii acestor animale făceau o turtă mare din făină de porumb, numită „turta arietilor” (arietii fiind berbecii despărțiți de oi), ce era considerată a fi purtătoare de fecunditate.

Această turtă se arunca în dimineata zilei de 8 noiembrie în tarla oilor, odată cu slobozirea între oi a berbecilor. Daca turta cădea cu fața în sus era semn încurajator, de bucurie în rândul ciobanilor, considerându-se că în primăvară toate oile vor avea miei, iar dacă turta cădea cu fața în jos era mare supărare.

Soborul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril se serbează trei zile

În calendarul popular, soborul Sfinţilor Mihail şi Gavril se serbează trei zile, în 8, 9 şi 10 noiembrie. Prima zi se numeşte capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului.

Altfel, în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril se făcea marea pomenire pentru toţi morţii din familie. Ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril se serbează fiindcă ei iau sufletele oamenilor bolnavi care mor.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt patroni ai casei, ard păcatele

Arhanghelii sunt patroni ai casei, ard păcatele izvorâte din patimile şi slăbiciunile omeneşti şi îi ajută pe cei care ţin posturile creştineşti să îşi purifice conştiinţa. Mai mult, în mitologia românească, Sfinții Mihail și Gavril au roluri importante și sunt esențiali pentru ciclul anual al naturii.

Sfântul Mihail a purtat soarele și luna și a fost cel care a dat drumul soarelui sus pe cer când e vară și sub mâna lui sunt toate vietățile și oamenii, cei vii și cei morți. Tot Sfântul Mihail are cheile iadului, iar atunci când vine iarna, dă treptat drumul gerului pentru a veni pe pământ. Acest moment se petrece în fiecare an pe 8 noiembrie, atunci când Biserica îi sărbătorește pe cei doi Arhangheli, potrivit orthodoxwiki.org.