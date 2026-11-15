Pe lângă gogonele, castraveți, conopidă sau varză, există și câteva fructe care pot fi puse la murat și care dau preparatelor un gust cu totul aparte. Prunele, gutuile, merele și perele sunt doar câteva dintre variantele care merită încercate.

Unele fructe pot fi conservate separat, în borcane, în timp ce altele sunt adăugate direct în butoiul cu varză sau printre legumele puse la murat. Pe lângă aroma pe care o oferă, acestea aduc și o notă dulce-acrișoară, care completează foarte bine gustul murăturilor tradiționale.

Prunele sunt printre fructele care pot transforma o rețetă obișnuită de murături într-una mai puțin întâlnită. Pentru conservare se aleg fructe tari, sănătoase, care nu sunt foarte coapte. Acestea se spală bine și se pun întregi în borcane, singure sau alături de alte fructe.

În timpul murării, prunele capătă un gust acrișor, diferit de cel al fructelor proaspete. Pot fi servite alături de fripturi sau alte preparate din carne și sunt o variantă potrivită pentru cei care vor să încerce ceva nou în cămara de iarnă.

Gutuile sunt cunoscute pentru parfumul lor puternic și pentru aroma pe care o lasă în preparatele în care sunt adăugate. Tocmai de aceea, multe gospodine obișnuiesc să pună câteva fructe și în butoiul cu varză.

Acestea pot fi așezate întregi, dacă sunt mai mici, sau tăiate în felii. Gutuile întregi eliberează treptat aroma, în timp ce cele feliate dau mai repede gust zemii de varză.

Câteva felii așezate printre căpățânile de varză sunt suficiente pentru a parfuma saramura și pentru a oferi murăturilor o aromă discretă, fructată. Este important ca fructele să fie sănătoase, bine spălate și fără porțiuni lovite sau stricate.

Merele pot fi puse la murat atât în borcane separate, cât și alături de gogonele, conopidă, morcovi sau alte legume. Cele mai potrivite sunt soiurile cu pulpă fermă, care își păstrează mai bine forma în timpul conservării.

Merele mici pot fi lăsate întregi, iar cele mari pot fi tăiate în jumătăți sau felii. Și perele pot fi pregătite în același mod. Se aleg fructe tari, nu foarte coapte, care să nu se înmoaie ușor.

Combinate cu alte ingrediente, acestea oferă murăturilor un gust dulce-acrișor și o aromă plăcută.

Puține gospodine se gândesc să pună struguri la murat, însă și aceștia pot fi folosiți în combinații de fructe și legume. Se aleg ciorchini proaspeți, cu boabe sănătoase, care pot fi așezați în borcane alături de prune, mere sau pere.

Atât strugurii albi, cât și cei negri pot fi folosiți, iar rezultatul este o combinație interesantă de arome. Pentru început, se pot pregăti câteva borcane, astfel încât să fie testată combinația preferată.

O altă variantă cunoscută în gospodăriile românești este pepenele verde murat. Se folosesc pepeni mici, tari, care nu au ajuns la maturitate completă. Aceștia pot fi puși întregi în butoi sau tăiați în bucăți, în funcție de dimensiune.

Pepenii se potrivesc foarte bine alături de gogonele, conopidă, morcovi, țelină, usturoi, hrean și mărar uscat. După ce stau în saramură, capătă gustul specific murăturilor și pot fi serviți lângă mâncărurile de iarnă.

Indiferent de rețetă, fructele trebuie să fie proaspete, tari și fără lovituri sau urme de alterare. Cele foarte coapte nu sunt recomandate, deoarece se pot înmuia în timpul fermentării.

Pentru butoiul cu varză, gutuile și merele sunt printre cele mai potrivite alegeri, mai ales pentru cei care își doresc o aromă discretă și parfumată. Prunele, perele și strugurii pot fi încercate în borcane separate sau în combinații de murături asortate.

Sunt câteva ingrediente simple, de toamnă, care pot schimba gustul murăturilor obișnuite și pot aduce puțină diversitate în cămara pregătită pentru iarnă.