Murăturile asortate, ideale pentru mesele festive. Rețeta pe care trebuie să o încerci

Murăturile asortate sunt ideale pentru mesele festive sau pentru cele pregătite în perioada sărbătorilor. Pe lângă gust, acestea vor aduce culoare în farfurie Această rețetă de murături asortate este ușor de urmat și nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie.

Murăturile asortate nu sunt doar gustoase, ci și sănătoase, bogate în vitamine și probiotice naturale.

Ingredientele necesare:

5 castraveți medii

2 morcovi

1 ardei gras roșu

1 ardei gras galben

1 conopidă mică

200 g fasole verde

5-6 căței de usturoi

2-3 crenguțe de mărar proaspăt

1 lingură de boabe de muștar

1 lingură de boabe de piper

2 frunze de dafin

1 litru de apă

2 linguri sare grunjoasă

2 linguri zahăr

200 ml oțet de mere

Începe prin a spăla și curăța toate legumele. Castraveții și morcovii se taie în bastonașe, ardeii în fâșii, iar conopida se rupe în buchețele mici. Fasolea verde se taie la dimensiunea dorită.

Pregătește apoi saramura: într-o cratiță, fierbe apa cu sare și zahăr, apoi adaugă oțetul. În borcane curate, așază legumele colorate pe straturi, adăugând între ele căței de usturoi, mărar, boabe de muștar, piper și frunze de dafin. Toarnă saramura fierbinte peste legume și asigură-te că acestea sunt închise ermetic.

Este important ca legumele să fie complet acoperite cu saramură pentru că aceasta împiedică dezvoltarea bacteriilor dăunătoare și a mucegaiului. Dacă acestea ies la suprafață și nu sunt acoperite, se pot înmuia în câteva ore.

Borcanele se lasă la temperatura camerei timp de 10-12 ore, iar apoi se pot așeza în cămară sau într-un beci răcoros. După trei săptămâni, murăturile asortate vor fi gata de degustat.

Un alt secret pentru a obține murături cu adevărat aromate este să folosești o varietate de condimente. Semințele de muștar, boabele de piper, frunza de dafin sau mărarul proaspăt adaugă un plus de savoare în fiecare borcan.