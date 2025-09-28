Actualitate

Gemul de gutui, un deliciu cu parfum irezistibil. Cea mai ușoară rețetă

Gemul de gutui, un deliciu cu parfum irezistibil. Cea mai ușoară rețetă
Toamna aduce în casele noastre arome calde și parfumuri dulci, iar gutuile sunt printre vedetele sezonului. Aceste fructe pot fi folosite la prepararea unui gem parfumat și aromat, ideal de savurat la micul dejun sau ca umplutură pentru prăjituri. Prepararea lui necesită mai mulți pași, însă rezultatul va fi pe măsura așteptărilor.

Rețetă de gem de gutui

Gemul de gutui păstrează parfumul intens al fructelor și aduce o notă delicată în fiecare linguriță. În plus, borcanele pot fi păstrate luni de zile la loc răcoros.

Ingrediente necesare:

  • 2 kg gutui coapte și mari
  • 1,2 kg zahăr
  • 500 ml apă
  • sucul de la o lămâie
  • 1 baton de scorțișoară (opțional)

Mod de preparare

Spală bine gutuile pentru a îndepărta puful de pe coajă, apoi taie-le în sferturi și scoate cotoarele. Rade gutuile pe răzătoarea mare sau taie-le în cubulețe mici, în funcție de textura pe care o dorești pentru gem. Pentru a nu oxida și a-și păstra culoarea, stropește-le imediat cu zeama de lămâie.

gutui

Gutui. Sursa foto: Pixabay

Pune apa și zahărul într-o cratiță încăpătoare și lasă-le să fiarbă la foc mic, până obții un sirop. Adaugă gutuile pregătite și amestecă ușor. Dacă dorești o aromă mai intensă, poți adăuga și batonul de scorțișoară.

Lasă compoziția să fiarbă încet, amestecând din când în când, până când fructele devin translucide și siropul se leagă.

Cum îți dai seama dacă gemul de gutui e gata. Toate gospodinele folosesc acest truc

Testul clasic pentru consistență este să pui o picătură pe o farfurie rece: dacă aceasta nu se împrăștie, gemul este gata.

Când este suficient de legat, scoate batonul de scorțișoară și toarnă gemul fierbinte în borcane sterilizate. Închide-le imediat cu capace și lasă-le la răcit, acoperite cu un prosop gros, pentru a se crea vidul necesar conservării. În funcție de preferințe, acest gem poate fi preparat și cu fructoză sau alți îndulcitori.

