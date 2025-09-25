Cum se pune varza la murat ca pe vremea bunicilor. Rețeta, pas cu pas

Octombrie este luna în care gospodinele pregătesc ultimele murături pentru iarnă. Printre cele mai apreciate se numără varza murată, nelipsită de pe masa de sărbători, fie ca salată, fie ca ingredient principal pentru sarmale. Conform tradiției, varza se pune la murat după 26 octombrie, de Sfântul Dumitru, și până pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei. În acest interval, varza are frunza subțire, perfectă pentru murare și pentru gătit.

Varza pentru murat trebuie să fie din recolta de toamnă, cu frunze subțiri și căpățâni mici, de mărimea unei palme. Butoiul din lemn de stejar este considerat ideal pentru a obține murături perfecte.

Înainte de folosire, acesta se opărește și se spală bine. Varza se curăță, se spală și i se scoate cotorul, iar în locul rămas liber se pune sare grunjoasă.

Verzele se așază apoi în butoi, alternând straturi de sare și de varză. Se adaugă mirodenii și ingrediente care dau gust: hrean, foi de dafin, mărar uscat, boabe de piper, porumb, cimbru.

În unele zone din țară, gospodinele adaugă în butoi două sau trei gutui și o sfeclă roșie. După umplerea butoiului, acesta se lasă timp de trei zile fără apă, pentru ca varza să se așeze.

Saramura se prepară din apă și sare, respectând proporția de 500 g sare grunjoasă la 10 litri de apă. Se amestecă bine și, după cele trei zile, se toarnă peste varză.

În prima săptămână, varza trebuie „vânturată” la trei zile, adică saramura se amestecă și se oxigenează cu ajutorul unei țevi sau al unui furtun.

Deasupra se pune o greutate pentru ca verzele să rămână scufundate. După șapte zile, capacul butoiului se închide ermetic, iar varza se lasă la fermentat cel puțin șapte săptămâni. Pentru a se păstra bine până primăvara, butoiul trebuie ținut într-un loc rece, cum ar fi beciul sau balconul.