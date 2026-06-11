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Bacalaureat 2026: probele orale la limbi străine continuă joi și vineri. Probele scrise încep pe 29 iunie

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Bacalaureat 2026: probele orale la limbi străine continuă joi și vineri. Probele scrise încep pe 29 iunieExamen. Sursa foto: Pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat continuă joi și vineri cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională, proba C. În perioada 15-17 iunie, absolvenții de liceu susțin proba de evaluare a competențelor digitale, proba D.

Cum se evaluează competențele lingvistice și digitale

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), evaluarea competențelor lingvistice și digitale se realizează de către doi profesori examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina la clasă și un altul de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau când cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectați din alte școli.

Rezultatele la aceste probe nu se exprimă prin note sau calificative de tip admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene.

Bacalaureat 2026. Calendarul probelor scrise

Bacalaureat

Bacalaureat. Surasa foto: Arhiva EVZ

Prima probă scrisă, Limba și literatura română, proba E.a), are loc pe 29 iunie. A doua zi, pe 30 iunie, candidații susțin proba obligatorie a profilului, proba E.c). Proba la alegere a profilului și specializării, E.d), se susține pe 2 iulie, iar elevii din rândul minorităților naționale susțin proba la Limba și literatura maternă, E.b), pe 3 iulie.

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Publicarea rezultatelor și contestațiile

Ministerul Educației estimează că peste 130.000 de candidați, absolvenți din promoția curentă și din seriile anterioare, sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune, fie toate probele, fie doar cele nepromovate în sesiunile anterioare.

Rezultatele inițiale la probele scrise se afișează pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și depune contestații. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și în zilele de 8 și 9 iulie. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, se afișează pe 13 iulie.

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