Luni, 8 iunie 2026, examenul național de Bacalaureat și-a deschis oficial porțile. Prima probă - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) — se desfășoară astăzi în liceele din toată țara, marcând startul uneia dintre cele mai așteptate și mai temute perioade din viața unui elev de liceu. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să treacă, în această vară, prin filtrul examenului de maturitate, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

Probele de competențe (8–17 iunie)

Examenul debutează cu o serie de probe de evaluare a competențelor, care se desfășoară pe parcursul a două săptămâni:

-8–10 iunie. Proba A: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -10–11 iunie. Proba B: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (pentru elevii din rândul minorităților naționale) -11–12 iunie. Proba C: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională -15–17 iunie. Proba D: Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise (29 iunie – 3 iulie)

Miza cea mai mare o au probele scrise, care încep la sfârșitul lunii iunie:

-29 iunie. Proba E.a): Limba și literatura română -30 iunie. Proba E.c): Proba obligatorie a profilului -2 iulie. Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării -3 iulie. Proba E.b): Limba și literatura maternă (pentru elevii din minoritățile naționale)

7 iulie, ora 12:00. Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise 7 iulie, orele 14:00–18:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor 8–9 iulie. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (continuare) 13 iulie. Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor

Un aspect important pe care mulți elevi îl uită sau nu îl cunosc: probele de competențe nu sunt notate cu cifre și nu generează calificative admis/respins. Rezultatele se exprimă prin stabilirea unui nivel de competență, în concordanță cu grilele naționale sau cu standardele europene (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi — CECRL — pentru limbile moderne, respectiv standardele europene recunoscute în domeniu pentru competențele digitale).

Evaluarea este realizată, pentru fiecare candidat, de doi profesori examinatori: cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic de aceeași specialitate din unitatea de învățământ. În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau în cazurile de incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectați din alte școli.

Atenție: susținerea tuturor probelor de competențe este o condiție obligatorie pentru promovarea examenului de Bacalaureat. Un candidat care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare se consideră că nu a susținut proba respectivă.

Ministerul Educației și Cercetării a stabilit un set clar de reguli pentru candidați, cu scopul de a asigura corectitudinea desfășurării examenului.

Candidaților le este interzis să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, săcoșe, poșete sau orice alte obiecte de transport personal. Acestea trebuie lăsate în sala de depozitare stabilită de comisia de bacalaureat. De asemenea, sunt strict interzise în sala de examen:

-Telefoane mobile -Căști audio -Dispozitive tip IoT (smartwatch-uri, brățări inteligente etc.) -Orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare ce permit conectarea la internet sau la rețele de socializare

Interdicția se aplică indiferent de locul unde se află obiectul - asupra candidatului, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare, în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt așezați.

Candidații care încalcă regulile de acces și de participare la examen sunt eliminați, indiferent dacă:

-materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu; -au fost introduse de ei înșiși sau de alte persoane (colegi, cadre didactice, alte persoane); -au primit sau au transmis respectivele materiale.

Cu alte cuvinte, simpla prezență a unui telefon mobil asupra candidatului, chiar dacă acesta nu l-a folosit, duce la eliminarea din examen.

Toate probele sunt monitorizate și înregistrate audio-video, potrivit regulamentului Ministerului Educației și Cercetării.