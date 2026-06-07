Elevii din clasa a XII-a se pregătesc pentru debutul examenului de Bacalaureat 2026, considerat cea mai importantă evaluare de la finalul studiilor liceale. Prima etapă a examenului începe cu probele de evaluare a competențelor, programate în perioada 8–17 iunie, potrivit calendarului oficial aprobat de Ministerul Educației.

La proba orală de Limba și literatura română, candidații vor fi evaluați în funcție de competențele de comunicare demonstrate în timpul examenului, rezultatele fiind consemnate sub forma calificativelor „utilizator mediu”, „utilizator avansat” sau „utilizator experimentat”. Stabilirea nivelului de competență se face pe baza descriptorilor prevăzuți în grila oficială de evaluare.

De asemenea, în zilele de 11 și 12 iunie, elevii vor susține evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă modernă. Această probă este structurată astfel încât să verifice principalele abilități de comunicare într-o limbă străină și cuprinde trei etape distincte.

Candidații vor începe cu un exercițiu de înțelegere a unui text audiat, urmat de o probă scrisă în cadrul căreia sunt evaluate competențele de receptare și redactare. Evaluarea se încheie cu o probă orală individuală, în care elevii trebuie să demonstreze că pot susține un dialog și că se pot exprima coerent și corect în limba modernă studiată. Durata totală a fiecărei etape este stabilită prin procedura oficială a examenului.

Probele scrise vor începe la finalul lunii iunie și se vor desfășura după următorul program:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea consulta lucrările și vor avea posibilitatea de a depune contestații.

Procesul de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor vor continua în zilele de 8 și 9 iulie, iar soluționarea acestora este programată pentru perioada 9–10 iulie. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi publicate pe 13 iulie 2026.

Elevii care nu reușesc să promoveze examenul în sesiunea principală sau care nu se prezintă la una dintre probe vor avea o nouă șansă în sesiunea de toamnă, organizată în perioada august 2026.

Calendarul probelor scrise este următorul:

10 august 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

13 august 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea depune contestații. Vizualizarea lucrărilor și depunerea cererilor de reevaluare vor continua în zilele de 19 și 20 august, iar contestațiile vor fi soluționate până pe 21 august.

Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi publicate pe 24 august 2026.

În paralel cu organizarea examenului din 2026, Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul care stabilește structura probelor pentru Bacalaureatul din 2030. Acesta va fi primul examen susținut de generația de elevi care va începe liceul în anul școlar 2026–2027 și care va studia după noile planuri-cadru și programe școlare.

Reprezentanții Ministerului susțin că modificările urmăresc adaptarea evaluării finale la noile cerințe educaționale și la competențele pe care elevii trebuie să le dobândească pe parcursul studiilor liceale.