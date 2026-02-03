Modificări la examenul maturității. Cum vor arăta testele BAC începând cu 2026

Republica Moldova. Elevii care vor susține bacalaureatul în sesiunea 2026 vor avea mai mult timp pentru rezolvare, iar testele vor fi ajustate pentru a le permite să răspundă corect și complet, fără presiunea excesivă a timpului. Modificările vin în urma unui amplu exercițiu de evaluare și consultare cu profesorii și au fost prezentate pe 3 februarie de directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, într-o conferință de presă.

„O primă schimbare concretă se referă la reducerea numărului de itemi la mai multe discipline. La Limba și literatura română, profil real, numărul de itemi scade de la 12 la 10, iar la profil umanist, arte și sport de la 15 la 12. Ajustări similare se aplică la Geografie, Limba și literatura rusă și pregătirea sportivă. Am dorit să permitem elevilor să gestioneze mai bine timpul de lucru, astfel încât să nu fie nevoiți să grăbească răspunsurile și să poată demonstra competențele reale”, a explicat Ivanov.

O altă serie de modificări vizează clarificarea cerințelor la mai multe discipline. La Istorie, numărul surselor istorice dintr-un subiect va fi limitat la una singură, pentru a nu încărca inutil testul. La Chimie se va pune accent pe interpretarea aplicativă a rezultatelor, la Fizică vor fi incluse mai multe scheme și desene pentru o mai bună înțelegere a problemelor, iar la limbile străine a fost clarificată corelația dintre volumul de text, punctaj și erori.

„Am urmărit să facem testele mai clare și mai corecte, astfel încât fiecare elev să poată demonstra ceea ce știe cu adevărat”, a precizat directoarea Agenției.

Decizia a fost luată în baza recomandărilor profesorilor care, în premieră, în toamna anului 2025, au participat la un exercițiu național de selectare a comisiilor republicane de evaluare. Pe 29 noiembrie 2025, peste 1.000 de profesori au trecut ei înșiși prin experiența unui elev la examenul național, rezolvând teste similare celor de bacalaureat și evaluând lucrări scrise conform baremelor oficiale.

„A fost un exercițiu complex, dar extrem de valoros. Scopul nostru este ca nota obținută de elev să fie obiectivă, indiferent cine este evaluatorul. Certificatul de evaluator național nu este doar o diplomă, ci o garanție a calității procesului de evaluare”, a declarat Lilia Ivanov.

În luna februarie, Ministerul Educației și Cercetării va organiza testări pe un eșantion reprezentativ, precum și pretestări republicane la Matematică și la Limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale. Rezultatele acestor teste vor fi analizate și vor contribui la definitivarea testelor pentru sesiunea de bacalaureat 2026.