Ministerul Afacerilor Interne (MAI) lansează un avertisment cu privire la o nouă formă de înșelăciune folosită de infractorii cibernetici, care este aproape imposibil de evitat.

Ceea ce este diferit la noua escrocherie informatică este faptul că infractorii cibernetici se folosesc tocmai de campaniile de prevenire a fraudelor informatice pentru a le lua banii oamenilor.

Ministerul de Interne atrage atenția utilizatorilor de telefoane și calculatoare că instituțiile statului nu cere ca oamenii să plătească amenzile pe siteuri de internet.

De asemenea, instituțiile nu blochează telefoane pentru a cere ulterior plăți pentru a le debloca, mai atrag atenția reprezentanții MAI.

„ALERTĂ! Infractorii cibernetici se folosesc chiar și de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii”, se arată în avertismentul lansat de Ministerul Afacerilor Interne.

„Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2.480 de lei pentru deblocarea dispozitivului”, se mai explică în alertă.

„Scopul real este furtul datelor cardului bancar”, mai avertizează MAI.

Instituția oferă și câteva informații pe care trebuie să le cunoască toți utilizatorii de internet:

Nicio instituție a statului nu îți va cere să plătești o astfel de „amendă” printr-o pagină de internet.

Nu introduce datele cardului și nu efectua nicio plată.

Dacă întâlnești un astfel de mesaj, închide imediat pagina și nu interacționa cu aceasta.

„Fii atent și distribuie informația! O simplă avertizare poate împiedica alte persoane să devină victime ale acestei fraude”, ne îndeamnă reprezentanții MAI.

Clonarea unor aplicații ale autorităților sau invocarea unor autorități în mesaje ale escrocilor este o realitate tot mai des întâlnită. Recent, infractorii cibernetici s-au folosit de numele Companiei Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru a cere oamenilor bani pentru așa-zise restanțe la taxa de drum.

Alți infractori au clonat, pur și simplu, siteuri de instituții sau conturi de pe rețelele sociale ale unor oficiali pentru a-i escroca pe cei neatenți.