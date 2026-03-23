Escrocherie sofisticată. Apelurile care îți pot compromite conturile și banii

O nouă înșelătorie în România. Purtătorul de cuvânt al Poliția Română, comisar-șef Bogdan Ghebaur, a transmis un avertisment pe Facebook după ce numărul său de telefon a fost clonat și folosit într-o schemă de fraudă telefonică. Potrivit acestuia, infractorii au contactat mai multe persoane pretinzând că le ajută să evite contractarea unui credit fals deschis în numele lor.

Oficialul a explicat că este vorba despre o tehnică de tip „spoofing”, prin care atacatorii falsifică numărul afișat pe ecranul victimei, astfel încât apelul pare că provine de la o sursă de încredere. În realitate, apelurile nu au nicio legătură cu persoana al cărei număr apare pe telefon.

Ghebaur a precizat că a fost informat despre situație după ce mai multe persoane au sunat înapoi la numărul afișat, încercând să verifice autenticitatea apelurilor. Acesta a subliniat că exact acest gest a fost esențial pentru descoperirea tentativei de fraudă.

Reprezentantul Poliției a mai transmis că nu este un caz izolat, mai mulți angajați ai instituției confruntându-se cu situații similare, în care identitatea lor telefonică a fost falsificată pentru a induce în eroare cetățenii.

Autoritățile atrag atenția că, în astfel de situații, cetățenii nu trebuie să ofere date personale, să transfere bani și nici să instaleze aplicații la solicitarea unor apelanți necunoscuți, indiferent cât de credibili par aceștia.

În paralel, specialiștii în securitate cibernetică avertizează că aceste metode de înșelăciune devin tot mai sofisticate. Expertul în securitate informatică Silviu Stahie, de la Bitdefender, explică faptul că atacurile de tip inginerie socială nu mai pot fi identificate ușor după greșeli de limbaj, deoarece sunt tot mai bine structurate și, în unele cazuri, generate sau susținute de inteligență artificială.

Acesta a atras atenția că unele tentative de fraudă includ deja apeluri telefonice în care infractorii se dau drept polițiști sau alte autorități, folosind scenarii bine pregătite pentru a câștiga încrederea victimelor. În viitor, avertizează specialistul, astfel de atacuri ar putea deveni și mai convingătoare, inclusiv prin imitarea vocii unor persoane reale.

Experții recomandă prudență maximă în cazul apelurilor suspecte și verificarea oricărei informații prin canale oficiale, pentru a evita situațiile în care datele personale sau banii pot fi compromiși.