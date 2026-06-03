Salonul Internațional de Carte Bookfest 2026 se desfășoară între 3 și 7 iunie la Romexpo București, reunind 158 de expozanți și un program care include 455 de evenimente dedicate cărții, lecturii și dialogului cultural.

Ediția din acest an are ca invitat de onoare Bulgaria, care participă cu o delegație numeroasă de scriitori, poeți și reprezentanți ai industriei editoriale.

Ajuns la cea de-a XIX-a ediție, Bookfest rămâne cel mai important eveniment editorial din România și unul dintre cele mai mari târguri de carte din Europa de Sud-Est.

Organizatorii estimează un interes ridicat din partea publicului, în contextul unei agende care cuprinde lansări de carte, dezbateri, întâlniri cu autori, sesiuni de autografe și evenimente profesionale dedicate pieței de carte.

Programul oficial al Bookfest 2026 include 455 de evenimente organizate de cele 158 de edituri și instituții participante. Vizitatorii au acces la lansări editoriale, conferințe, dezbateri culturale, ateliere pentru copii și întâlniri cu autori români și internaționali.

Evenimentele sunt găzduite în Pavilionul B2 al complexului Romexpo, spațiul tradițional al manifestării.

Primele zile ale salonului au inclus deja lansări de carte, dezbateri despre colaborarea internațională în industria editorială, evenimente dedicate literaturii asiatice și prezentări ale unor noi colecții editoriale.

Programul este structurat pe mai multe scene și spații tematice, pentru a permite desfășurarea simultană a zeci de activități.

Unul dintre punctele centrale ale ediției din 2026 este participarea Bulgariei în calitate de țară invitată de onoare. Organizatorii și autoritățile culturale bulgare au pregătit un program amplu, menit să promoveze literatura contemporană a țării vecine și să consolideze schimburile culturale dintre România și Bulgaria.

Potrivit informațiilor prezentate de organizatori, la București au sosit peste 20 de invitați bulgari, între care scriitori, poeți, autori de literatură pentru copii și reprezentanți ai instituțiilor culturale.

Printre numele importante se află și Georgi Gospodinov, unul dintre cei mai cunoscuți autori bulgari contemporani, tradus în numeroase limbi și apreciat pe scena literară internațională.

Standul Bulgariei găzduiește lansări de carte, întâlniri cu autori și dezbateri privind evoluția literaturii din regiune. De asemenea, sunt prezentate volume traduse recent în limba română, oferind publicului acces la unele dintre cele mai importante apariții editoriale bulgare.

Ca la fiecare ediție, editurile participante au pregătit reduceri speciale, pachete promoționale și lansări ale celor mai noi titluri. Vizitatorii pot descoperi atât volume recent publicate, cât și ediții speciale, albume, cărți pentru copii și lucrări academice.

Numeroase instituții culturale sunt prezente la Bookfest 2026. Institutul Cultural Român organizează evenimente dedicate procesului editorial și promovării lecturii, în timp ce organizații internaționale și reprezentanți ai marilor târguri de carte europene participă la dezbateri profesionale și întâlniri de specialitate.

Bookfest 2026 are loc în perioada 3–7 iunie, la Romexpo, în București. Programul de vizitare este între orele 10:00 și 20:00 în zilele de miercuri, joi și duminică, respectiv între 10:00 și 21:00 în zilele de vineri și sâmbătă.

Accesul publicului este gratuit.

Organizat de Asociația Editorilor din România, salonul reprezintă principalul punct de întâlnire al industriei editoriale românești și unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale începutului de vară.