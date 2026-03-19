Românii au fost asaltați cu citații false. Cum sunt induse în eroare victimele

Autoritățile trag un nou semnal de alarmă privind un val de tentative de fraudă online care vizează direct populația. Ministerul Afacerilor Interne avertizează că, în ultima perioadă, au reapărut e-mailurile false care folosesc identitatea unor instituții de aplicare a legii, atât din România, cât și din străinătate.

Metoda este una periculoasă și tot mai răspândită: utilizatorii sunt speriați cu presupuse infracțiuni și somați să răspundă urgent, sub amenințarea unor sancțiuni severe.

Potrivit comunicatului oficial transmis de MAI, atacatorii folosesc tehnici de tip phishing pentru a induce în eroare victimele.

„Atenţie‼ Acesta este un reminder important pentru siguranţa voastră‼ În ultima perioadă au reapărut e-mailurile care folosesc, în mod fals, identitatea unor instituţii de aplicare a legii, atât din ţară, cât şi din străinătate. Aceste mesaje încearcă să vă determine să accesaţi link-uri periculoase şi să răspundeţi unor presupuse convocări.”

Aceste mesaje sunt construite astfel încât să creeze panică și să forțeze o reacție rapidă din partea destinatarului.

Atacatorii trimit e-mailuri în care susțin că destinatarul este implicat într-o anchetă sau că trebuie să se prezinte urgent în fața unei autorități.

De cele mai multe ori, mesajele conțin link-uri periculoase sau solicitări de date personale.

Scopul este fie furtul de informații sensibile, fie infectarea dispozitivelor cu programe malware.

Acest tip de atac este confirmat și de specialiștii în securitate cibernetică de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, care au semnalat în repetate rânduri campanii similare.

Autoritățile transmit recomandări clare pentru evitarea fraudelor.

Nu accesa link-urile primite în astfel de mesaje Nu furniza date personale sau bancare Blochează și raportează adresa de e-mail suspectă

Aceste măsuri sunt esențiale pentru prevenirea accesului neautorizat la datele personale.

În cazul în care ai deschis link-ul sau ai răspuns la mesaj, este important să acționezi rapid.

Verifică și securizează dispozitivul Schimbă parolele conturilor importante Protejează conturile bancare Sesizează autoritățile

Pentru raportarea incidentelor, cetățenii pot apela la Poliția Română sau la platformele online puse la dispoziție de autorități.

Aceste tipuri de atacuri nu sunt izolate. La nivel european, instituții precum Europol și ENISA au raportat o creștere a fraudelor de tip phishing, în special a celor care folosesc identitatea unor instituții oficiale.

Atacatorii mizează pe încrederea oamenilor în autorități și pe reacțiile emoționale generate de amenințări.

Principalul risc este că victimele acționează impulsiv, fără să verifice autenticitatea mesajului.

În multe cazuri, utilizatorii oferă date sensibile sau accesează link-uri care permit atacatorilor să preia controlul asupra conturilor.

Odată compromise, datele pot fi folosite pentru fraude financiare sau pentru extinderea atacului către alte persoane.