Suedia a făcut scor cu Tunisia, la Cupa Mondială

Suedia a început în forță aventura la Cupa Mondială din 2026 și s-a instalat pe primul loc în Grupa F după o victorie categorică, scor 5-1, în fața Tunisiei, într-un meci disputat la Monterrey, potrivit Die Welt. Nordicii au impresionat prin eficiență și forță ofensivă, confirmând statutul de una dintre surprizele plăcute ale debutului de turneu.

Echipa pregătită de Graham Potter a deschis scorul încă din minutul 7 prin Yasin Ayari, autorul unei execuții spectaculoase de la distanță. Mijlocașul suedez, care are origini tunisiene, a ales să nu se bucure la gol, într-un gest de respect față de țara tatălui său.

Suedezii au continuat să controleze partida și și-au majorat avantajul în minutul 30, când Alexander Isak a finalizat o acțiune individuală de excepție. Tunisia a reintrat temporar în joc înainte de pauză, după reușita lui Omar Rekik din minutul 43, care a redus diferența la 2-1.

După revenirea de la vestiare, reprezentativa africană a încercat să echilibreze jocul, însă a fost penalizată de propriile erori. Viktor Gyokeres a profitat de o greșeală în defensiva tunisiană și a înscris pentru 3-1 în minutul 59, gol care a tăiat elanul adversarilor.

Finalul a aparținut în totalitate nordicilor. Mattias Svanberg a punctat în minutul 85, iar Ayari și-a trecut în cont dubla în prelungiri, stabilind scorul final de 5-1.

Parteneriatul ofensiv format din Alexander Isak și Viktor Gyokeres a fost una dintre principalele arme ale Suediei, cei doi atacanți creând constant probleme defensivei tunisiene. În schimb, formația antrenată de Sabri Lamouchi a avut puține momente de inspirație și nu a reușit să valorifice perioadele în care a avut posesia balonului.

Victoria le oferă suedezilor un start ideal într-o grupă extrem de echilibrată, din care mai fac parte Țările de Jos și Japonia. După remiza dintre cele două favorite ale grupei, Suedia ocupă primul loc cu trei puncte și un golaveraj excelent, înaintea duelului din etapa următoare cu reprezentativa olandeză.

Pentru Tunisia, înfrângerea complică serios calculele calificării. Africanii sunt obligați să obțină un rezultat pozitiv în confruntarea cu Japonia pentru a păstra șanse reale de a ajunge în fazele eliminatorii ale competiției.