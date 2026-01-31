Istoria Campionatului Mondial. Suedia - 1958. Apariția legendarului Pele și răzbunarea Braziliei

Campionatul Mondial din 1958 a fost găzduit de Suedia și a rămas în istorie pentru apariția tânărului Pele, care a câștigat trofeul cu naționala țării sale, Brazilia.

Competiția a ajuns la start 16 naționale. Suedia, țara gazdă și RFG, deținătoarea trofeului, s-au calificat din oficiu. Celelalte 14 locuri au fost ocupate prin filtrul preliminariilor. Au intrat în cursă 10 echipe din Europa, trei din America de Sud și una din America de Nord.

S-au format patru grupe și fiecare echipă a jucat cu celelalte trei. Ocupantele primelor două poziții au ajuns în sferturile de finală. Pentru prima dată, la World Cup au ajuns URSS și Țara Galilor. România a ratat din nou calificarea, după ce în preliminarii a jucat cu Iugoslavia și Grecia. „Tricolorii” i-au bătut pe eleni cu 1-2 în deplasare și cu 3-0 acasă, au remizat cu „plavii” la București, scor 1-1 și au pierdut în deplasare meciul decisiv, 0-2.

Naționala care avea să strălucească, cea a Braziliei, îi avea în lot pe Zito, Mario Zagallo, Didi, Vava sau Garrincha. A prins lotul și Pele, care la acea vreme avea doar 17 ani. „Sud-americanii” și-au câștigat grupa din care au mai făcut parte Anglia (0-0), URSS (2-0) și Austria (3-0). Iar în „sferturi” au trecut greu de galezi, cu scorul de 1-0. Golul a fost marcat de Pele, care a ieșit pentru prima dată la rampă.

În semifinale, brazilienii au câștigat confruntatea cu Franța, scor 5-2, iar în marea finală au înfruntat țara gazdă. Deși suedezii au deschis repede scorul, în minutul 4, ei nu au putut face față unui adversar teribil. Brazilienii s-au impus cu 5-2 și au devenit pentru prima dată în istorie campioni mondiali. Pele și Vava au reușit câte o „dublă”, iar Zagallo și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

În istorie a rămas și francezul Just Fontaine, cel care a marcat atunci cele mai multe goluri reușite la un Mondial - 13. Recordul stă în picioare și pare imposibil de doborât.