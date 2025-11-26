Familia Neymar a cumpărat marca marelui fotbalist Pele. Drepturile asupra numelui și imaginii revin în Brazilia

Marca Pelé a fost achiziționată de NR Sports, compania familiei Neymar. Anunțul a fost făcut de Neymar Santos Sr. în cadrul unui eveniment special organizat la Muzeul Pelé din Santos, orașul în care legenda fotbalului și-a construit cariera.

Noua achiziție oferă familiei Neymar posibilitatea de a exploata comercial numele și imaginea lui Edson Arantes do Nascimento, cunoscut în întreaga lume drept Pelé.

Neymar Santos Sr., tatăl starului brazilian, a confirmat achiziția în cadrul ceremoniei de la muzeu, subliniind importanța brandului Pelé pentru Brazilia.

„Suntem mândri (...). Cred că este o marcă foarte puternică. Vrem să îi consolidăm identitatea şi să o adaptăm la epoca actuală”, a declarat acesta.

Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost dezvăluite public, însă presa braziliană estimează valoarea achiziției la aproximativ 18 milioane de dolari. Drepturile au fost cumpărate de la compania americană Sport 10, care le controla până acum. Potrivit NR Sports, acordul deschide perspective noi pentru dezvoltarea brandului, considerat de mulți ca fiind insuficient valorificat în ultimii ani.

„Este începutul unei munci (...) motivante pentru noi. Suntem foarte emoţionaţi”, a adăugat Neymar Santos Sr.

Pentru acest eveniment, Muzeul Pelé a instalat un ecran verde uriaș, pe care a fost afișat logo-ul mărcii fostului jucător. Într-un mesaj publicat pe conturile oficiale ale lui Pelé și ale NR Sports, scrie că: „Brazilia vorbeşte multe limbi”, dar „a avut întotdeauna o limbă universală: numele său este Pelé”.

Postarea a fost însoțită de un videoclip emoționant cu golurile triplului campion mondial (1958, 62, 70), care a murit în 2022.

„Unii se nasc pentru a juca, alţii se nasc pentru a schimba jocul. Pelé s-a născut pentru a schimba totul (...) Pelé nu a încetat niciodată să fie al nostru şi acum face parte oficial din Brazilia, din nou şi pentru totdeauna”, a spus atacantul.

Flavia, fiica lui Pelé, prezentă la ceremonie, și-a exprimat profunda emoție în fața revenirii brandului în patria tatălui său.

„Nu există cuvinte pentru a descrie emoţia de a readuce o marcă care este suflet, umanitate, iubire. Este nepreţuit”, a declarat ea pentru AFP, precizând că se simte „onorată şi fericită”.

Familia încercase fără succes să recupereze marca după decesul lui Pelé, criticând faptul că aceasta era mai vizibilă în Statele Unite decât în propria țară. Acum, NR Sports consideră că a readus în Brazilia „unul dintre cele mai mari simboluri din istoria sportului mondial”.

Într-un comunicat oficial, compania a subliniat că revenirea drepturilor reprezintă „o etapă decisivă pentru conservarea, extinderea şi îmbogăţirea moştenirii Regelui fotbalului”. Neymar, în vârstă de 33 de ani, a revenit recent la Santos, clubul unde Pelé a evoluat între 1956 și 1974. Cu 79 de goluri înscrise la naționala Braziliei, Neymar l-a depășit deja pe Pelé în clasamentul marcatorilor selecționatei.

La Santos, în apropiere de São Paulo, se află și mausoleul unde Pelé, decedat pe 29 decembrie 2022 în urma unui cancer de colon, se odihnește. Locul a devenit un punct de pelerinaj pentru admiratorii legendei fotbalului.