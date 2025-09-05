Sport Brazilianul Neymar ar putea să primească 1 miliard de dolari. Nu știe de la cine e cadoul







Brazilianul Neymar (33 de ani) este mai bogat cu 1 miliard de dolari. Un om de afaceri din „Țara Cafelei”, care a rămas anonim, i-a lăsat fotbalistului o moștenire uluitoare, de 1 miliard de dolari, conform tert.am.

Omul de afaceri nu are nicio legătură de rudenie cu internaționalul brazilian, ba mai mult, nu l-a cunoscut niciodată personal. Miliardarul are 31 de ani și anul trecut și-a făcut testamentul în toate condițiile impuse de legea din țara sa. Nu are o relație bună cu familia și nu are prieteni. Așa că s-a gândit că Neymar e cel mai indicat ca să-l moștenească după ce va muri.

Omul de afaceri a explicat că a fost inspirat de jucătorul de la Santos, care a avut o carieră presărată cu dificultăți. Și care a reușit să devină un jucător important. Miliardarul s-a regăsit pe sine în viața atacantului.

De asemenea, i-a plăcut și relația foarte apropiată pe care superstarul o are cu tatăl său. „Îl iubesc pe Neymar și simt că povestea lui este ca și povestea mea. Am admirat relația lui cu tatăl său, îmi amintește de relația mea cu tatăl meu, care a decedat”, a spus el.

Pe de altă parte, personaje din anturajul fotbalistului au spus că Neymar nu a primit până acum vreo notificare oficială legată de testamentul miliardarului.

Până la moștenire, jucătorul are probleme la echipa națională. Nu a fost convocat se noul selecționer, Carlo Ancelotii, pentru meciul cu Chile, din preliminariile Campionatului Mondial, câștigat de brazilieni cu scorul de 3-0.

„E o decizie bazată pe mai mulți factori: ce a realizat jucătorul în trecut, ce face acum, dar și cu ce probleme s-a confruntat. Când vorbim despre criteriul fizic, trebuie spus că întreg staff-ul tehnic îl consideră foarte important. Am spus deja că nimeni nu se poate îndoi de calitățile tehnice ale lui Neymar.

Dar, ce evaluăm noi în fiecare zi, meci de meci, este condiția fizică. Nu doar a lui, ci și a tuturor jucătorilor convocați, cât și a celor pe care îi monitorizăm”, a explicat Ancelotii.