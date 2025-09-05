Justitie Polițistul acuzat că a tâlhărit o escortă, reținut







Un polițist a ajuns în spatele gratiilor după ce ar fi agresat fizic iar mai apoi i-ar fi furat banii unei escorte la ale cărei servicii ar fi apelat. Cazul șocant a fost lămurit chiar de IPJ Cluj.

Agresiunile asupra femeilor sunt subiecte zilnice în România. De această dată fix cel care trebuia să protejeze o femeie în astfel de caz este cel care agresează. Este vorba despre un polițist de la IPJ Cluj care a mers la o escortă din Florești. După ce au întreținut relații sexuale, acesta a agresat-o fizic, ba i-a luat și banii.

”Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, de către o tânără de 21 de ani, despre faptul că în cursul nopții, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Florești, iar din primele cercetări a reieșit faptul că, aceasta ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic și sustrăgându-i suma de bani”, a comunicat IPJ Cluj.

Ulterior apelului la a112, fata a fost la sediul IPJ. Acolo a depus plângere pentru infracțiunea de tâlhărie. Culmea este că polițistul în cauză nu este la prima abatere. ”Totodată, menționăm faptul că bărbatul în cauză este angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, iar în prezent, acesta își desfășura activitățile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităților judiciare.

Deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal”, a mai comunicat IPJ Cluj. Cert este că în acest moment, cel vizat este arestat preventiv pentru 30 zile.

În primele 8 luni ale acestui an, la nivelul întregii țări peste 30 de femei au fost omorâte de bărbați. Pe lângă faptul că autoritățile, poliția în speță par să fie depășite de situație, iată că există inclusiv oameni ai legi care agresează femei.