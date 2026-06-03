Update 22.37. Cristian Pomohaci a fost reținut miercuri pentru 24 de ore, după percheziții desfășurate la două locuințe din Târgu Mureș, într-un dosar penal care vizează infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a anunțat că cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș au desfășurat miercuri două percheziții domiciliare în municipiul Târgu Mureș, într-un dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.

Ancheta vizează presupuse infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, activitățile au fost desfășurate sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz.

În urma perchezițiilor și a probelor administrate în dosar, anchetatorii au dispus reținerea unui bărbat în vârstă de 57 de ani.

„La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş”, a anunţat, miercuri seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoana reținută este cântărețul Cristian Pomohaci.

După expirarea perioadei de reținere, Cristian Pomohaci urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă administrarea probelor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale şi pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt şi de drept", a mai menţionat sursa citată.

Polițiștii efectuează miercuri trei percheziții domiciliare într-un dosar care vizează infracțiuni de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de G4Media, persoana vizată de investigație este fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani.

Ancheta este considerată una de interes public, având în vedere notorietatea persoanei vizate și natura acuzațiilor investigate de autorități. Până la acest moment, autoritățile nu au anunțat punerea sub acuzare sau luarea unor măsuri preventive.

Conform surselor citate, ancheta vizează suspiciuni potrivit cărora, începând cu anul 2022, Cristian Pomohaci ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu minori de sex masculin cu vârste de până la 16 ani.

Informațiile provin din surse apropiate anchetei, iar cercetările sunt în desfășurare. Până la finalizarea procedurilor și eventualele decizii ale instanțelor, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Perchezițiile efectuate miercuri au ca scop strângerea de probe și documentarea faptelor investigate de procurori și polițiști.

Numele lui Cristian Pomohaci a mai fost asociat în trecut cu o anchetă privind raporturi sexuale cu minori. Dosarul respectiv a fost clasat în februarie 2019.

La acel moment, procurorii au apreciat că faptele investigate erau prescrise, perioada scursă de la presupusa lor comitere depășind termenul legal de tragere la răspundere penală.

Clasarea acelui dosar nu are legătură directă cu actuala investigație, care vizează fapte diferite și o perioadă distinctă.

În noiembrie 2020, Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Mureș la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală.

Instanța a stabilit că acesta nu a declarat și nu a plătit impozitele aferente unor venituri obținute din închirierea mai multor proprietăți. Decizia a rămas definitivă.

În primăvara acestui an, Arhiepiscopia Alba Iuliei a transmis o circulară citită în numeroase parohii din județele Alba și Mureș, prin care atrăgea atenția asupra activităților religioase desfășurate de fostul cleric.

Documentul, semnat de arhiepiscopul Irineu, precizează că Pomohaci nu mai are calitatea de preot și că slujbele pe care le oficiază nu beneficiază de binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit Arhiepiscopiei, instituția a primit mai multe sesizări privind activitatea desfășurată de acesta într-un așezământ amenajat în localitatea Ernei, județul Mureș.

În circulară, reprezentanții Bisericii au afirmat că fostul preot continuă să poarte veșminte și însemne preoțești, deși nu mai face parte din clerul ortodox, și au anunțat că au sesizat autoritățile competente pentru aplicarea măsurilor legale pe care le consideră necesare.

Perchezițiile efectuate miercuri reprezintă una dintre etapele procedurale ale investigației. Autoritățile urmează să analizeze probele ridicate și să stabilească dacă există suficiente elemente pentru continuarea urmăririi penale.

Până la comunicarea unor concluzii oficiale din partea procurorilor, cazul rămâne în faza de cercetare, iar toate persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege.