Cristian Boureanu a scăpat de dosarul de agresiune sexuală

Dosarul în care Cristian Boureanu a fost cercetat pentru agresiune sexuală a fost clasat de procurori, după mai bine de un an de investigaţii şi mai multe audieri, potrivit RTV. Decizia nu este însă definitivă, întrucât reclamantele au contestat soluţia şi solicită redeschiderea anchetei.

Femeile susţin că ancheta ar fi fost tergiversată şi reclamă, printre altele, audierea unui martor în afara cadrului legal. Instanţa urmează să analizeze contestaţia şi să decidă dacă cercetările vor fi reluate.

Dosarul a fost deschis după ce, la 1 iunie 2025, o tânără în vârstă de 23 de ani a depus o plângere la Poliţie împotriva lui Cristian Boureanu, acuzându-l de agresiune sexuală.

Potrivit informaţiilor din anchetă, tânăra şi o prietenă în vârstă de 22 de ani s-ar fi deplasat la locuinţa fostului deputat din Sectorul 1 al Capitalei.

Reclamanta a susţinut că Boureanu ar fi dus-o în dormitor, sub pretextul că urma să-i ofere o pereche de papuci, după care ar fi imobilizat-o într-un colţ al camerei şi ar fi atins-o în zona sânilor şi a feselor, fără consimţământul ei.

„La data de 1 iunie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată sexual de un bărbat în vârstă de 52 de ani.

Din primele verificări a reieșit că două femei, cu vârste de 22 și 23 de ani, s-ar fi deplasat la locuința bărbatului, situată în Sectorul 1 al Capitalei. În acest context, bărbatul ar fi atins-o în zonele intime pe femeia de 23 de ani, fără consimțământul acesteia”, a transmis Poliția Capitalei.

Tânăra a declarat că ea şi prietena sa ar fi fost invitate iniţial de Cristian Boureanu la o terasă, iar ulterior cele două ar fi mers la apartamentul acestuia.

La câteva zile după depunerea plângerii, Cristian Boureanu a fost audiat la Secţia 2 de Poliţie. Dosarul era instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru infracţiunea de agresiune sexuală.

În timpul audierilor, fostul deputat a respins acuzaţiile şi a susţinut că ar fi victima unui „şantaj premeditat”.

După finalizarea cercetărilor, procurorii au decis clasarea cauzei. Reclamantele au contestat însă soluţia, iar instanţa va stabili dacă ancheta va fi redeschisă şi dacă investigaţiile vor continua.