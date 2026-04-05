Tensiuni la Survivor 2026 după accidentarea lui Cristian Boureanu. Marian Godină a anunțat o discuție „între patru ochi” cu fostul politician

Tensiuni la Survivor 2026 după ce Cristian Boureanu s-a accidentat la picior. Marian Godină l-a acuzat că se preface și a anunțat o discuție ca între bărbați cu fostul politician.

Situația s-a încins la Survivor 2026, după ce Cristian Boureanu s-a accidentat la picior în timpul unei zile de recompensă. Incidentul a avut loc înaintea probei de imunitate, moment important pentru desfășurarea jocului și evitarea eliminărilor.

După accident, fostul politician a fost transportat la medic, unde a primit îngrijiri. Zona afectată a fost bandajată, iar tratamentul a inclus gheață și medicație pentru ameliorarea durerii.

După examinarea realizată de medici, Cristian Boureanu a declarat că situația ar putea fi mai serioasă decât părea inițial. El a spus că există suspiciunea unei probleme la ligamente, dar că diagnosticul nu este încă definitiv.

„Am mers la spital, m-a văzut doctorul, a văzut ce am. Mi s-a zis că s-ar putea să am ligamentul rupt, a fost bandajat să nu calc pe el. Să sperăm că totul o să fie în regulă. Normal că m-am lovit. Și-au scrântit alții glezna coborând din barcă pe pietre, Survivor înseamnă risc, nu e doar o competiție sportivă. Am făcut o gaură cam așa și am sucit ceva”, a declarat Boureanu.

Accidentul a fost descris de acesta ca fiind unul obișnuit în cazul competiției, unde riscurile fizice sunt parte din desfășurarea probelor.

În paralel, Marian Godină a exprimat dubii cu privire la gravitatea accidentării. Acesta a sugerat că episodul ar putea fi interpretat diferit și a declarat că intenționează să clarifice situația direct cu Boureanu.

„S-a legat și de copiii mei și lucrul acesta chiar nu îl suport. Și legat de asta o să am o discuție între patru ochi cu el și o să îi spun că mă poate bălăcări cât dorește, pentru că oricum sunt imun la atacuri, dar în viața lui să nu mai pomenească de copiii mei”, a declarat Godină.

Declarația a venit pe fondul suspiciunilor sale legate de accident, el susținând că Boureanu ar fi putut exagera situația pentru a evita participarea la proba de imunitate.

Conflictul dintre cei doi nu este unul izolat. De la intrarea lui Marian Godină în echipa Faimoșilor, relația dintre el și Cristian Boureanu a fost marcată de replici dure și schimburi de ironii.

Disputa a continuat în spațiul public și în cadrul competiției, unde fiecare interacțiune a amplificat tensiunile deja existente între concurenți.

În acest moment, rămâne neclar dacă accidentarea lui Cristian Boureanu va duce la retragerea sa din competiție sau dacă acesta va putea continua Survivor 2026, în funcție de evoluția stării sale medicale.