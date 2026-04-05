Monden

Tensiuni la Survivor 2026 după accidentarea lui Cristian Boureanu. Marian Godină a anunțat o discuție „între patru ochi" cu fostul politician

Comentează știrea
Marian Godină și Cristian Bourenu. Sursa foto: colaj EVZ
Din cuprinsul articolului

Tensiuni la Survivor 2026 după ce Cristian Boureanu s-a accidentat la picior. Marian Godină l-a acuzat că se preface și a anunțat o discuție ca între bărbați cu fostul politician.

Accidentarea lui Cristian Boureanu de la Survivor 2026 ridică semne de întrebare înaintea probei de imunitate

Situația s-a încins la Survivor 2026, după ce Cristian Boureanu s-a accidentat la picior în timpul unei zile de recompensă. Incidentul a avut loc înaintea probei de imunitate, moment important pentru desfășurarea jocului și evitarea eliminărilor.

După accident, fostul politician a fost transportat la medic, unde a primit îngrijiri. Zona afectată a fost bandajată, iar tratamentul a inclus gheață și medicație pentru ameliorarea durerii.

Cristian Boureanu vorbește despre o posibilă problemă la ligamente după consultul medical

După examinarea realizată de medici, Cristian Boureanu a declarat că situația ar putea fi mai serioasă decât părea inițial. El a spus că există suspiciunea unei probleme la ligamente, dar că diagnosticul nu este încă definitiv.

Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
Trump a anunțat negocieri în curs cu Iranul: „Altfel, arunc totul în aer”. A recunoscut că a trimis arme protestatarilor din Iran. Live text
Am mers la spital, m-a văzut doctorul, a văzut ce am. Mi s-a zis că s-ar putea să am ligamentul rupt, a fost bandajat să nu calc pe el. Să sperăm că totul o să fie în regulă. Normal că m-am lovit. Și-au scrântit alții glezna coborând din barcă pe pietre, Survivor înseamnă risc, nu e doar o competiție sportivă. Am făcut o gaură cam așa și am sucit ceva”, a declarat Boureanu.

Accidentul a fost descris de acesta ca fiind unul obișnuit în cazul competiției, unde riscurile fizice sunt parte din desfășurarea probelor.

Marian Godină pune sub semnul întrebării accidentarea lui Cristian Boureanu la Survivor 2026 și anunță o discuție directă

În paralel, Marian Godină a exprimat dubii cu privire la gravitatea accidentării. Acesta a sugerat că episodul ar putea fi interpretat diferit și a declarat că intenționează să clarifice situația direct cu Boureanu.

S-a legat și de copiii mei și lucrul acesta chiar nu îl suport. Și legat de asta o să am o discuție între patru ochi cu el și o să îi spun că mă poate bălăcări cât dorește, pentru că oricum sunt imun la atacuri, dar în viața lui să nu mai pomenească de copiii mei”, a declarat Godină.

Marian Godină și Cristian Boureanu. Sursa foto: captură video

Declarația a venit pe fondul suspiciunilor sale legate de accident, el susținând că Boureanu ar fi putut exagera situația pentru a evita participarea la proba de imunitate.

Relațiile tensionate dintre concurenți continuă în cadrul echipei Faimoșilor

Conflictul dintre cei doi nu este unul izolat. De la intrarea lui Marian Godină în echipa Faimoșilor, relația dintre el și Cristian Boureanu a fost marcată de replici dure și schimburi de ironii.

Disputa a continuat în spațiul public și în cadrul competiției, unde fiecare interacțiune a amplificat tensiunile deja existente între concurenți.

În acest moment, rămâne neclar dacă accidentarea lui Cristian Boureanu va duce la retragerea sa din competiție sau dacă acesta va putea continua Survivor 2026, în funcție de evoluția stării sale medicale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:54 - Cum a supraviețuit un loc sfânt prigoanelor și timpului. Povestea unei mănăstiri ascunse în pădure
23:40 - Raționalizarea carburanților, o măsură necesară în contextul crizei actuale. Explicația lui Traian Băsescu
23:31 - Rogobete a descris relația cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Ce îi apropie
23:22 - Fostul procuror Marian Nazat: „Părăsirea acestui sistem a fost cea mai bună decizie din viața mea”
23:22 - Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de tatăl său: E o situaţie grea, complicată. Update
23:10 - Motivul pentru care Meghan Markle nu a fost binevenită la Balmoral, după moartea Reginei Elisabeta

HAI România!

Radu Coșarcă, despre Donald Trump: „Am impresia că văd un film western, că apare bătăușul de la colț”
Trump despre Ormuz: „Nu mai e problema mea"!
România, în malaxorul intereselor globale. În ce direcția este trasă țara
Proiecte speciale