Un concurent de la Survivor România s-a accidentat în timpul unei probe: Abia pot să mă mișc

Un concurent de la Survivor România s-a accidentat în timpul unei probe: Abia pot să mă mișc
Un incident grav a avut loc în ediția cu numărul zece a emisiunii Survivor România, difuzată vineri, 30 ianuarie 2026. Un concurent s-a accidentat în timpul unei probe, iar momentul a transformat o seară deja tensionată într-una dintre cele mai dificile etape ale competiției de până acum.

Faimoșii, afectați după plecarea lui Yasmin

Incidentul a avut loc într-un moment în care competiția se află într-o fază importantă. Ultima etapă a fost marcată de o succesiune rapidă de misiuni secrete, strategii riscante și eliminări care au modificat echilibrul dintre echipe.

Tabăra Faimoșilor traversează o perioadă complicată după plecarea lui Yasmin, concurentă care avea un rol important atât în probele sportive, cât și în relațiile din interiorul echipei. Plecarea acesteia a redus forța numerică a tribului roșu la nouă membri. În același timp, Războinicii păstrează un avantaj clar, având un total de unsprezece concurenți, potrivit cancan.ro.

Călin Donca s-a accidentat în timpul unei probe

Momentul care a atras atenția publicului a avut loc în timpul unei activități ce presupunea cățărarea într-un cocotier. Călin Donca s-a accidentat după ce o frânghie de siguranță s-a rupt în timp ce urca. Concurentul a căzut de la câțiva metri înălțime, impactul fiind unul puternic.

Călin Donca

Călin Donca. Sursa foto: Captură video Youtube

În urma căderii, acesta a suferit răni multiple, cu dureri intense și dificultăți de mobilitate. „Totul s-a întâmplat foarte repede. Am urcat în cocotier și dintr-o dată s-a rupt frânghia de la picior. Am picat direct pe spate. M-am lovit, sunt zgâriat tot. Abia pot să mă mișc”, a spus acesta.

Tensiuni între concurenții Survivor România

Pe lângă accident, ediția a fost marcată și de revenirea unor concurenți în triburile de origine. După perioada petrecută în tabăra adversă, Gabi Tamaș și Beleuț au încheiat experiența alături de Războinici și s-au întors în echipele inițiale.

Această decizie a provocat tensiuni și suspiciuni, în special în tabăra albastră. Reintegrarea nu a fost lipsită de conflicte, unii concurenți punând sub semnul întrebării loialitatea și strategiile adoptate anterior.

