Accident grav de motocicletă în Suceava. Doi tineri, răniți

Un adolescent de 16 ani și un tânăr de 17 ani au fost răniți într-un grav accident rutier produs în noaptea de marți spre miercuri, pe raza localității Zvoriștea, județul Suceava. Coliziunea a implicat două motociclete, iar la sosirea echipajelor de intervenție, adolescentul de 16 ani era în stop cardio-respirator, fiind transportat imediat la spital în stare critică, potrivit IPJ Suceava.

Celălalt tânăr, în vârstă de 17 ani, a fost conștient la momentul preluării de către echipele medicale și a fost transportat și el la UPU Suceava.

„Ambele victime sunt transportate la UPU Suceava”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, subliniind că intervenția s-a desfășurat cu promptitudine, pentru a acorda primul ajutor și stabilizarea pacienților.

Autoritățile locale continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, inclusiv viteza motocicletelor și respectarea regulilor de circulație de către cei doi tineri.

În aceeași zi, un alt incident grav s-a produs în județul Buzău, pe intersecția DN 1B cu DJ 203C, în localitatea Pietroasele. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, coliziunea a implicat un autoturism și o autoutilitară. Impactul a dus la decesul unei persoane, iar alte șase victime au fost transportate la spital cu răni de diferite gravități.

Circulația în zona accidentului din Buzău a fost complet oprită pe ambele sensuri de mers, pentru desfășurarea intervenției și acordarea primului ajutor victimelor. Reprezentanții Infotrafic estimează că traficul va fi reluat după ora 08:00, după finalizarea măsurilor de securitate și degajarea vehiculelor avariate de pe carosabil.

Ambele evenimente trag în atenție pericolele circulației pe drumurile publice și necesitatea respectării regulilor de siguranță rutieră, mai ales în cazul vehiculelor cu două roți, care oferă un nivel mai redus de protecție în cazul coliziunilor. Autoritățile recomandă prudență maximă tuturor participanților la trafic și atrag atenția asupra importanței echipamentului de protecție și a respectării limitelor de viteză.