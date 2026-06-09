Republica Moldova. Deşi a fost majorată vârsta de pensionare, sistemul de pensii este pe cale să se prăbuşească.

Bugetul asigurărilor sociale, din care sunt achitate pensiile, înregistrează la moment un deficit de aproximativ 3 miliarde de lei. Iar raportul dinte angajaţi şi pensionari este de 1,18 la 1.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a identificat mai multe cauze, care au condus la situaţia dată. Printre acestea sunt munca la negru, rata redusă de angajare, migraţia forţei de muncă, precum şi îmbătrânirea populaţiei.

Autoritățile afirmă că își propun să elimine barierele care împiedică participarea oamenilor pe piața muncii, astfel încât mai multe persoane să poată obține un loc de muncă și să contribuie la finanțarea sistemului de pensii.

În timp ce companiile din Republica Moldova reclamă lipsa acută de personal, aproximativ un milion de persoane apte de muncă nu sunt angajate și nici nu își caută un loc de muncă.

„Avem încă un potențial foarte mare de persoane care ar putea să intre pe piața muncii și să contribuie la bugetul asigurărilor sociale", a declarat în cadrul unei emisiuni la Exclusiv TV, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Funcţionara susține că deficitul este în scădere comparativ cu anii precedenți, datorită măsurilor de creștere a ocupării forței de muncă și de combatere a muncii nedeclarate.

Potrivit acesteia, rata de angajare a crescut în ultimii ani de la 50% la 57%, însă rămâne mult sub nivelul necesar pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de protecție socială.

Datele prezentate de Ministerul Muncii din categoria persoanelor cu vârste între 15 și 64 de ani, aproximativ un milion nu participă la piața muncii.

Printre principalele motive se numără responsabilitățile de îngrijire din familie. Potrivit Nataliei Plugaru, circa 100 de mii de femei, nu pot avea un loc de muncă deoarece îngrijesc copii, persoane vârstnice sau membri ai familiei cu dizabilități. Alte cauze sunt munca sezonieră peste hotare și problemele de sănătate.

Munca nedeclarată, la fel se răsfrânge negativ asupra sistemului de pensii.

În 2025, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 8.000 de persoane care lucrau fără contracte legale. Ulterior, aceşti oameni au fost încadraţi oficial în câmpul muncii. Şi au început să contribuie la sistemul de asigurări sociale.

O altă cauză o reprezintă migraţia şi munca sezonieră din afara ţării. Se presupune că cca un milion de moldoveni, apţi de muncă, s-ar afla peste hotare.

Potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), către finele anului 2025 erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care 421.548 erau femei. Cifra pensionarilor reprezintă aproape 28% din numărul populației anunțat după Recensământul efectuat în 2024 - peste 2.4 milioane de cetățeni.

Sistemul Informațional al CNAS arată că, la finele anului trecut, 531.295 de persoane primeau pensii pentru limită de vârstă. Și în această categorie femeile sunt majoritare – peste 351 de mii de beneficiare, comparativ cu aproximativ 179 de mii de bărbați.

Pensia medie pentru limită de vârstă se ridică la circa 4.424 de lei, cu diferențe vizibile între femei și bărbați - 4.155 versus 4.951 de lei.

Un alt segment important îl constituie pensiile de dizabilitate, acordate unui număr de 94.311 persoane. Aproape jumătate dintre beneficiari sunt femei. Mărimea medie a acestei prestații este de aproximativ 2.956 de lei, în funcție de gradul dizabilității.

Menționăm că Guvernul a stabilit pensia minimă pentru limita de vârstă în mărime de 3.055 de lei. Pentru persoanele cu dizabilități, pensia minimă variază între 1.527 și 2.291 de lei, în funcție de gradul dizabilității.