Tinerii de 17 ani, liberi să conducă sub supravegherea unui adult. Ce se întâmplă cu permisul digital

Parlamentul European (PE) a introdus reguli noi pentru șoferii din UE. Printre noutăți se numără introducerea permisului de conducere digital, valabilitatea mai lungă a documentului și posibilitatea ca tinerii de 17 ani să conducă sub supraveghere. De asemenea, noile norme impun mai multă pregătire, controale medicale și sancțiuni mai dure pentru șoferii imprudenți.

Permisul de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, va deveni treptat formatul principal la nivelul UE, însă cetățenii vor putea solicita și un card fizic, eliberat rapid, de regulă în maximum trei săptămâni.

Permisele pentru autoturisme și motociclete vor fi valabile 15 ani, cu opțiunea ca statele membre să reducă perioada la 10 ani dacă documentul servește și ca act de identitate.

Pentru camioane și autobuze, valabilitatea va fi de cinci ani, iar șoferii peste 65 de ani vor fi supuși unor controale medicale mai frecvente sau cursuri de reîmprospătare a competențelor.

Noile norme introduc o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii neexperimentați. Aceștia vor fi supuși unor reguli stricte privind alcoolul, centurile de siguranță și sistemele de reținere pentru copii.

Tinerii de 17 ani vor putea conduce autoturisme doar însoțiți de un șofer experimentat, până la împlinirea vârstei de 18 ani. În cazul vehiculelor profesionale, tinerii de 18 ani vor putea obține permis pentru camioane și cei de 21 de ani pentru autobuze, cu condiția de a deține un certificat de competență profesională.

Examenul pentru obținerea permisului va include cunoștințe despre unghiurile moarte, sisteme de asistență pentru șofer, deschiderea sigură a ușilor și riscurile distragerii atenției, inclusiv folosirea telefonului.

De asemenea, evaluările vor pune accent pe siguranța pietonilor, bicicliștilor și copiilor. Înainte de obținerea sau reînnoirea permisului, șoferii vor trece un control medical care va include test de vedere și evaluarea stării cardiovasculare, cu posibilitatea unor sisteme alternative de evaluare stabilite de fiecare stat membru.

Noile reguli prevăd ca suspendarea, retragerea sau restricționarea permisului va fi comunicată între statele membre pentru a preveni conducerea iresponsabilă în străinătate.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Autoritățile vor trebui să transmită rapid informații privind cele mai grave încălcări ale regulilor rutiere, cum ar fi condusul sub influența alcoolului sau drogurilor, implicarea în accidente mortale sau depășirea excesivă a vitezei.

Noile norme vor intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, iar statele membre vor avea trei ani pentru a le transpune în legislația națională. Această revizuire face parte din strategia UE pentru siguranța rutieră, care urmărește reducerea semnificativă a victimelor în trafic până în 2050.