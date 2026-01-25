Viteza șoferilor, calculată automat de 400 de camere radar. Ultimele noutăți despre sistem

Autostrăzile și drumurile de mare viteză din România urmează să fie monitorizate permanent, după instalarea a 400 de camere radar capabile să calculeze inclusiv viteza medie a șoferilor pe tronsoane nesupravegheate direct. Procedura de licitație pentru achiziția, montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor are ca termen-limită începutul lunii martie. Noile echipamente vor fi integrate în proiectul „e-Sigur”, un sistem deja testat la scară redusă de Brigada Rutieră, prin utilizarea unor camere similare. Licitația pentru aceste dispozitive este programată pentru luna martie.

Proiectul prevede achiziționarea și instalarea a 400 de camere radar pe principalele artere de mare viteză, respectiv autostrăzi, drumuri naționale și drumuri expres. După obținerea tuturor avizelor necesare, programul are un termen de implementare de 22 de luni.

Camerele vor permite verificarea în timp real a vitezei de deplasare, dar și a unor date esențiale despre vehicule, precum valabilitatea ITP-ului, existența rovinietei, statutul de mașină furată sau urmărită de poliție. În plus, sistemul va putea calcula viteza medie a unui vehicul pe porțiuni de drum unde nu există supraveghere continuă.

Deși inițial se estima că sistemul va deveni funcțional în 2026, surse din cadrul Ministerului Transporturilor și reprezentanți ai CNAIR indică în prezent termene mai realiste pentru perioada 2027–2028.

Sistemul e-Sigur este gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Rutieră, și va utiliza camere video, radare și soluții de inteligență artificială pentru monitorizarea automată a traficului. Acesta va identifica depășirile de viteză, lipsa ITP-ului sau a asigurării RCA, iar abaterile vor fi transmise automat către poliție pentru aplicarea sancțiunilor.

Potrivit estimărilor CNAIR, dacă procedurile de licitație pentru camerele radar se vor încheia în cursul anului 2026, sistemul e-Sigur ar putea deveni pe deplin operațional în vara anului 2027. Totuși, acest calendar este considerat unul optimist, iar implementarea integrală ar putea fi amânată până în 2028, din cauza duratei achizițiilor, a lucrărilor de montaj și a integrării cu infrastructura informatică a Poliției.

Cele 400 de camere destinate drumurilor naționale vor fi amplasate în 136 de puncte, acoperind aproximativ 1.100 de kilometri de traseu. Printre cele mai monitorizate artere se numără DN1, cu 28 de puncte, DN6, cu 24 de puncte, DN2, cu 22 de puncte, DN17, cu 18 puncte, DN7, cu 17 puncte, și DN67, cu 14 puncte, restul locațiilor urmând să fie stabilite în funcție de condițiile din teren.