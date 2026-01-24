Social

Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR

Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR
Sistemul de achiziționare a rovinietei a fost repus în funcțiune sâmbătă, după ce a fost indisponibil timp de câteva ore din cauza unor probleme tehnice. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care a precizat că blocajul a fost remediat.

CNAIR: Rovinieta poate fi achiziționată până la miezul nopții

Potrivit CNAIR, șoferii pot cumpăra din nou rovinieta prin toate metodele puse la dispoziția utilizatorilor infrastructurii rutiere, respectiv prin SMS, pe platformele online și din benzinării.

Reprezentanții CNAIR au reamintit că șoferii care au circulat pe rețeaua națională de drumuri și nu au reușit să achiziționeze rovinieta înainte de începerea călătoriei, din cauza problemelor tehnice, o pot cumpăra până la ora 24:00 a zilei respective, fără a risca sancțiuni.

