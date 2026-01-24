Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR

Din cuprinsul articolului CNAIR: Rovinieta poate fi achiziționată până la miezul nopții

Sistemul de achiziționare a rovinietei a fost repus în funcțiune sâmbătă, după ce a fost indisponibil timp de câteva ore din cauza unor probleme tehnice. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care a precizat că blocajul a fost remediat.

Potrivit CNAIR, șoferii pot cumpăra din nou rovinieta prin toate metodele puse la dispoziția utilizatorilor infrastructurii rutiere, respectiv prin SMS, pe platformele online și din benzinării.

Reprezentanții CNAIR au reamintit că șoferii care au circulat pe rețeaua națională de drumuri și nu au reușit să achiziționeze rovinieta înainte de începerea călătoriei, din cauza problemelor tehnice, o pot cumpăra până la ora 24:00 a zilei respective, fără a risca sancțiuni.