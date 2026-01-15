Rovinieta, bătaie de cap pentru șoferi în 2026. Amenzi mai mari decât în anii anteriori

În 2026, șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzile din România trebuie să achite rovinieta, iar autoritățile reamintesc că nerespectarea obligației atrage amenzi mai mari decât în anii anterior, potrivit CNAIR.

Pentru șoferii de autoturisme, prețurile rovinietei valabile în 2026 sunt stabilite în euro și convertite la cursul BNR. Cele mai utilizate variante sunt cele de 10 zile, 30 de zile și anual, costurile pornind de la aproximativ 3,5 euro pentru o zi și ajungând la 50 de euro pentru un an întreg de circulație.

Tarifele pentru o perioadă de 10 zile sunt de 6 euro, pentru o lună de 9,5 euro, iar pentru 60 de zile de 15 euro. Prețurile sunt mai ridicate pentru vehicule comerciale sau pentru transport de marfă și pasageri, în funcție de greutatea totală și de clasă.

Procesul de cumpărare a rovinietei este integral digitalizat, iar camerele de verificare citesc automat numerele de înmatriculare. Șoferii pot achiziționa rovinieta online pe site-ul CNAIR, prin aplicații partenere sau din majoritatea benzinăriilor, plata fiind instantanee, fără a fi nevoie de document tipărit.

Autoritățile recomandă introducerea corectă a numărului de înmatriculare, țării de origine și categoriei vehiculului, orice greșeală putând anula validitatea rovinietei și atrăgând sancțiuni. Monitorizarea se face prin camere fixe și mobile, iar amenzile pentru autoturisme pornesc de la 500 de lei și pot ajunge până la 1.000 de lei, în timp ce transportatorii pot plăti chiar peste 20.000 de lei.

O parte dintre modificările legate de rovinietă au intrat în vigoare în toamna lui 2025, odată cu majorarea tarifelor și alinierea sancțiunilor. Autoritățile discută totodată un posibil sistem viitor de taxare în funcție de distanță, similar celor din alte state europene.

Regula esențială pentru șoferi rămâne verificarea valabilității rovinietei înainte de a pleca la drum. CNAIR recomandă utilizarea exclusiv a site-urilor oficiale sau a platformelor partenere verificate, iar pentru cei care circulă frecvent, varianta anuală rămâne cea mai avantajoasă.