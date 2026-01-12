Șoferii și capcanele sezonului rece: Erori pe care le regretă apoi

Sezonul rece aduce provocări speciale pentru șoferi. Temperaturile scăzute, poleiul și zăpada transformă fiecare drum obișnuit într-un test al reflexelor și al atenției. În această perioadă, siguranța nu depinde doar de tehnică și experiență, ci și de modul în care îți tratezi mașina.

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care șoferii rămân blocați în frig este bateria descărcată. Temperaturile scăzute reduc semnificativ capacitatea de pornire a acumulatorului, iar un acumulator vechi sau slab întreținut poate ceda chiar și după o noapte de îngheț.

La fel de importantă este verificarea lichidului de răcire și a antigelului, pentru a preveni înghețarea sistemului de răcire, dar și a lichidului de spălat parbrizul. Mulți șoferi fac greșeala de a folosi apă obișnuită, care îngheață rapid, blocând vizibilitatea și punând în pericol siguranța.

Anvelopele de vară sau cele uzate reprezintă un risc major pe drumurile acoperite cu zăpadă și gheață. Tracțiunea redusă poate face diferența între un control stabil al mașinii și un derapaj periculos. Mulți conducători auto amână montarea anvelopelor de iarnă, considerând că „nu e chiar atât de frig” sau că zăpada nu va fi abundentă.

Această decizie poate fi fatală, mai ales în zonele cu temperaturi constante sub zero sau pe drumurile naționale și județene, unde întreținerea este deficitară. În plus, presiunea corectă a anvelopelor trebuie verificată frecvent: aerul se contractă la frig, iar o presiune scăzută afectează stabilitatea și consumul de combustibil.

Un reflex obișnuit al șoferilor este să reacționeze rapid la pericole, însă pe drumuri alunecoase această tactică devine contraproductivă. Frânarea bruscă sau accelerarea puternică pot provoca pierderea controlului asupra vehiculului, mai ales în absența sistemului de asistență la frânare sau pe mașinile cu tracțiune față.

În mod ideal, manevrele trebuie anticipate și realizate gradual. Specialiștii recomandă păstrarea unei distanțe mai mari față de vehiculul din față și schimbarea treptată a vitezelor, pentru a preveni derapajele și impacturile.

În multe mașini moderne, motorul poate funcționa la ralanti doar câteva zeci de secunde, dar acest lucru nu este suficient pentru funcționarea optimă a tuturor componentelor. Uleiul din motor se îngroașă la temperaturi scăzute, ceea ce crește uzura și poate deteriora rapid piesele interne.

În plus, sistemele electronice și servodirecția reacționează mai lent până când mașina ajunge la temperatura optimă de operare. Lăsând motorul să se încălzească câteva minute înainte de a pleca, nu doar că prelungești viața mașinii, dar îți asiguri și o mai bună siguranță pe drum.

Mulți șoferi consideră că o simplă curățare a parbrizului este suficientă, însă zăpada și gheața de pe acoperiș, capotă sau lunetă pot deveni pericole reale. În mers, stratul de zăpadă poate sări peste parbrizul propriu sau să lovească alte vehicule, provocând accidente.

În plus, senzorii și camerele mașinilor moderne pot fi blocați, afectând funcțiile de asistență la condus, precum frânarea automată sau controlul stabilității. Un periaj complet, cu răbdare, nu doar că respectă legislația, dar previne și situațiile neplăcute pe drum.