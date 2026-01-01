Vremea

Prognoza meteo, 1 ianuarie. Anul 2026 începe cu ger și vânt puternic. Ninsori slabe și polei în unele regiuni

Prognoza meteo, 1 ianuarie. Anul 2026 începe cu ger și vânt puternic. Ninsori slabe și polei în unele regiuni
În prima zi a anului 2026, vremea va fi rece, geroasă dimineața în centrul țării și în dealurile subcarpatice din sud. Temperaturile maxime vor fi între -5 și 5 grade, iar cele minime, între -10 și 0 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în vest, nord și centru, iar ninsori slabe sunt posibile în Maramureș, Banat, Crișana, Transilvania și zonele montane, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 1 ianuarie. Cum va fi vremea în țară

În Câmpia de Vest, spre sfârșitul zilei, vor apărea precipitații mixte ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul se va intensifica treptat la munte, cu rafale de 90–110 km/h în Munții Apuseni și Carpații Orientali, viscolind zăpada, iar în restul țării vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate. Spre finalul intervalului, local se va forma ceață.

În București, vremea va fi rece dimineața și noaptea, cu cer variabil, mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 2–3 grade, iar cea minimă între -5 și -3 grade, posibil până la -7 grade în zonele periurbane.

Iarnă. Sursa foto: Freepik

Temperaturi apropiate de normal în următoarele zile

Până pe 5 ianuarie, temperaturile vor fi apropiate de normal în majoritatea regiunilor, cu posibile răciri locale în zona Carpaților Meridionali.

Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor

Cantitățile de precipitații vor fi mai mari în nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni, iar în regiunile extracarpatice vor fi sub media obișnuită.

Prognoza pentru pentru intervalul 5-12 ianuarie

În perioada 5–12 ianuarie, vremea va deveni semnificativ mai caldă decât normalul, cu abateri mai pronunțate în sud-est. Precipitațiile vor fi excedentare la nivelul întregii țări, cu episoade mai frecvente de ploi și ninsori în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 12–19 ianuarie va menține temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice, în special în sud-est, confirmând persistența unei mase de aer mai cald decât normal pentru iarnă. Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile intracarpatice, iar în restul țării se vor situa aproape de mediile obișnuite.

În ultima decadă a lunii, 19–26 ianuarie, regimul termic va rămâne ușor peste normal pe întreg teritoriul, cu temperaturi medii peste valorile climatologice și precipitații apropiate de media perioadei, indicând o încheiere a lunii într-un context meteorologic mai blând decât de obicei.

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

