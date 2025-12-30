Primele săptămâni din 2026 aduc temperaturi de primăvară

Meteorologii prognozează o evoluție a vremii care va ieși din tiparul obișnuit al lunii ianuarie, cu temperaturi medii peste valorile climatologice specifice perioadei, începând din data de 5 ianuarie și până aproape de finalul lunii. Informațiile sunt cuprinse în prognoza pentru următoarele patru săptămâni, făcută publică marți de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit specialiștilor, încălzirea va fi resimțită la nivelul întregii țări, cu diferențe regionale în ceea ce privește intensitatea abaterilor termice și distribuția precipitațiilor. După o perioadă de tranziție la începutul intervalului analizat, vremea va deveni mai blândă decât ar fi normal pentru mijlocul iernii.

În intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Meteorologii nu anticipează abateri majore de temperatură, cu o posibilă ușoară răcire localizată în zona Carpaților Meridionali.

Această primă săptămână din intervalul de prognoză va reprezenta o etapă relativ stabilă din punct de vedere termic, fără episoade de ger sever sau de încălzire accentuată. Regimul de temperatură se va încadra în limitele climatologice normale pentru sfârșitul lunii decembrie și debutul lunii ianuarie.

Din punct de vedere al precipitațiilor, specialiștii estimează un regim pluviometric excedentar în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni. În schimb, în regiunile extracarpatice, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse decât în mod normal, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor obișnuite.

În săptămâna 5–12 ianuarie 2026, meteorologii prognozează o schimbare semnificativă a regimului termic. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile României, cu o abatere pozitivă mai accentuată în sud-estul țării.

Această încălzire va marca începutul unei perioade prelungite cu valori termice peste media multianuală. Fenomenul va fi resimțit atât în zonele de câmpie, cât și în cele colinare și montane, contribuind la o iarnă mai blândă decât în mod obișnuit.

În același interval, regimul pluviometric va deveni excedentar la nivelul întregii țări. Meteorologii indică faptul că cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate în jumătatea vestică a teritoriului, unde pot apărea episoade mai frecvente de ploi sau ninsori, în funcție de altitudine.

Prognoza pentru săptămâna 12–19 ianuarie 2026 arată că temperatura medie a aerului va continua să aibă valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Din nou, regiunile sud-estice vor înregistra cele mai pronunțate abateri termice pozitive.

Această evoluție confirmă persistența unei mase de aer mai cald decât cea caracteristică sezonului de iarnă. În lipsa unor episoade de răcire accentuată, probabilitatea apariției unor intervale cu ger puternic rămâne redusă.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar în regiunile intracarpatice. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale pentru mijlocul lunii ianuarie, fără diferențe majore față de mediile climatologice.

Pentru intervalul 19–26 ianuarie 2026, prognoza indică menținerea unui regim termic ușor peste cel normal pe întreg teritoriul României. Deși abaterile nu vor fi la fel de accentuate ca în săptămânile precedente, temperaturile medii vor continua să depășească valorile specifice perioadei.

Această evoluție sugerează o încheiere a lunii ianuarie într-un context meteorologic mai blând decât cel obișnuit pentru această etapă a iernii. Specialiștii subliniază că astfel de situații pot influența stratul de zăpadă, în special în zonele joase și de deal.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână se vor situa, în cea mai mare parte a țării, în jurul valorilor normale. Nu sunt anticipate excese semnificative, ceea ce indică o perioadă relativ echilibrată din punct de vedere pluviometric.

Analizând ansamblul prognozei pe patru săptămâni, meteorologii conturează imaginea unei luni ianuarie caracterizate de temperaturi peste mediile climatologice, în special după prima decadă. Această tendință se aliniază observațiilor din ultimii ani, care indică o frecvență mai mare a episoadelor de iarnă blândă.

Specialiștii precizează că prognoza pe termen mediu și lung are un caracter orientativ și poate suferi ajustări, în funcție de evoluția sistemelor atmosferice. Cu toate acestea, semnalul dominant rămâne unul de încălzire relativă, cu impact asupra condițiilor de iarnă clasice.

Administrația Națională de Meteorologie recomandă monitorizarea actualizărilor zilnice și a avertizărilor specifice, în special în contextul posibilelor variații rapide ale vremii, caracteristice sezonului rece.