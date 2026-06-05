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Armă găsită într-un colet verificat la Cluj-Napoca. Pachetul venea din Olanda

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Armă găsită într-un colet verificat la Cluj-Napoca. Pachetul venea din Olandacolete / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

O armă cu aer comprimat, o lunetă și peste 1.000 de proiectile au fost descoperite într-un colet verificat în zona Cargo a Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali.

Descoperirea a fost făcută pe 2 iunie 2026, în cadrul unei acțiuni desfășurate asupra mai multor transporturi sosite din Olanda.

Autoritățile au deschis un dosar penal după ce au constatat că pachetul nu era însoțit de documentele necesare pentru introducerea și deținerea legală a bunurilor în România.

Control în zona Cargo a aeroportului

Potrivit Poliției de Frontieră, verificările au fost realizate de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră, inspectori vamali și echipaje canine.

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armă capturată de Politia de Frontiera

armă capturată de Politia de Frontiera / sursa foto: politia de frontiera.ro

În timpul controlului, într-un colet cu o greutate de aproximativ două kilograme a fost identificată o armă cu țeavă lungă, calibrul 4,5 mm, o lunetă detașabilă și două recipiente metalice care conțineau câte 500 de proiectile pentru acest tip de armă.

Autoritățile au precizat că transportul provenea din Olanda și era destinat unei persoane fizice din România.

Lipsa documentelor a declanșat ancheta

Verificările preliminare au arătat că pachetul nu era însoțit de documente care să demonstreze îndeplinirea condițiilor legale privind introducerea în țară, procurarea și deținerea armei.

Ca urmare, coletul a fost reținut pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor circumstanțelor în care bunurile au fost expediate și urmau să ajungă la destinatar.

armă capturată de Politia de Frontiera

armă capturată de Politia de Frontiera / sursa foto: politia de frontiera

Polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, infracțiune prevăzută de articolul 342 din Codul Penal.

Mai multe cazuri similare în ultimele luni

Descoperirea de la Cluj-Napoca vine după alte incidente similare semnalate în acest an pe aeroporturile din România.

În aprilie, polițiștii de frontieră au găsit două arme cu aer comprimat și 400 de proiectile într-un colet sosit din Cehia pe Aeroportul Cluj-Napoca. Într-un alt caz, autoritățile au identificat arme cu aer comprimat într-un transport verificat pe Aeroportul Henri Coandă.

Aceste situații au atras atenția autorităților asupra tentativelor de introducere în țară a unor arme neletale fără respectarea procedurilor și documentelor prevăzute de legislația în vigoare.

Cercetările continuă

Anchetatorii urmează să stabilească dacă destinatarul avea dreptul legal să dețină arma și dacă au fost încălcate și alte prevederi privind regimul armelor și munițiilor.

Bunurile au fost indisponibilizate până la finalizarea verificărilor.

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