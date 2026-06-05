Vremea va fi variabilă pe parcursul zilei, cu perioade de înnorări mai accentuate în special în sudul țării în prima parte a zilei, unde pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Pe parcursul după-amiezii, instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane, în special în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, unde vor apărea averse, însoțite de descărcări electrice, iar local pot fi condiții de grindină și vijelii de scurtă durată, potrivit ANM.

În aceste regiuni, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot deveni importante pe intervale scurte de timp, pe suprafețe restrânse, ceea ce poate duce la acumulări rapide.

Fenomene de instabilitate atmosferică, dar de intensitate mai redusă, sunt posibile și în Transilvania, Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, mai ales în a doua parte a zilei, în timp ce vântul va sufla în general slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 23 și 28 de grade, iar minimele nocturne se vor situa între 11 și 18 grade, în timp ce dimineața și spre sfârșitul intervalului pot apărea, izolat, condiții de ceață.

În București, cerul va fi variabil pe parcursul zilei, cu înnorări temporare în prima parte a zilei, când sunt posibile trecător ploi slabe, fără acumulări semnificative.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, cu o maximă de 27–28 de grade și o minimă de 15–17 grade.

Estimările meteorologice pentru intervalul până la 8 iunie indică o vreme mai caldă decât valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile țării, cu abateri termice mai evidente în sud-vest, unde temperaturile se vor menține constant peste mediile climatologice specifice începutului de vară.

Din punctul de vedere al precipitațiilor, nord-vestul țării ar putea înregistra cantități de apă peste media multianuală, în timp ce în centrul țării, în sud-est și în zonele montane sunt așteptate episoade mai frecvente de instabilitate atmosferică și ploi. În schimb, sud-vestul ar putea avea un deficit de precipitații, ceea ce sugerează o tendință mai uscată în această zonă.

Pentru intervalul 8–15 iunie, valorile termice se vor menține în continuare peste normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu accent pe regiunile sud-vestice, unde sunt prognozate cele mai ridicate temperaturi.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice, însă pot apărea ușoare excedente în est și sud-est, în timp ce vestul și nord-vestul ar putea avea un regim mai redus de ploi, fără abateri semnificative de la normal.

În intervalul 15–22 iunie, temperaturile vor continua să se situeze peste media multianuală în majoritatea regiunilor, iar în vest este posibilă o perioadă mai stabilă și mai puțin ploioasă, cu un regim mai secetos.

În celelalte zone ale țării, precipitațiile vor rămâne în general apropiate de valorile climatologice specifice lunii iunie, fără variații majore.

În ultima săptămână a lunii iunie, vremea se va menține ușor mai caldă decât normalul perioadei, în special în jumătatea vestică a țării, în timp ce în restul regiunilor temperaturile vor fi apropiate de mediile obișnuite pentru final de lună.

Precipitațiile se vor încadra, în general, în limite normale la nivel național, ceea ce indică un final de iunie relativ echilibrat din punct de vedere meteorologic, fără abateri semnificative.