Vremea va fi în general instabilă în mai multe regiuni ale țării, cu precădere în estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și local în zonele de deal și munte. În aceste zone sunt așteptate înnorări temporar accentuate, perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot lua local aspect de vijelie, cu rafale de 50–70 km/h, potrivit ANM.

Pe alocuri sunt posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi semnificative pe intervale scurte de timp, situându-se în general între 15 și 25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp, ceea ce poate favoriza acumulări rapide de apă în zonele cu drenaj deficitar.

În restul teritoriului, fenomenele specifice instabilității atmosferice vor apărea pe arii mai restrânse și cu intensitate mai redusă.

Temperaturile vor rămâne în limite apropiate de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 20 și 29 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 11 și 18 grade. În timpul nopții, izolat, se poate forma ceață în special în zonele joase, reducând temporar vizibilitatea.

Vremea va continua să fie instabilă și în orele următoare, cu cer variabil spre mai mult noros și episoade de averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vijeliile pot atinge din nou 50–70 km/h, iar local nu este exclusă apariția grindinei.

Temperaturile maxime vor fi în jur de 25–26 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî la 15–16 grade, menținând un regim termic plăcut, dar marcat de instabilitate atmosferică.

Până pe 8 iunie, meteorologii estimează o vreme mai caldă decât valorile climatologice obișnuite în toate regiunile țării, cu abateri termice mai pronunțate în special în sud-vest, unde temperaturile se vor menține constant peste mediile specifice începutului de vară.

În ceea ce privește regimul precipitațiilor, nord-vestul țării ar putea înregistra cantități de apă peste media multianuală, în timp ce în centrul, sud-estul și zonele montane sunt prognozate episoade mai frecvente de ploi. În schimb, sud-vestul ar putea resimți un deficit de precipitații, ceea ce indică o tendință mai uscată în această zonă.

În intervalul 8–15 iunie, regimul termic se va menține peste valorile obișnuite ale perioadei în cea mai mare parte a țării, cu accent din nou pe regiunile sud-vestice, unde vor fi cele mai ridicate temperaturi.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice, însă sunt posibile ușoare excedente în est și sud-est, în timp ce vestul și nord-vestul ar putea înregistra un regim mai sărac în ploi, fără abateri majore de la normal.

Între 15 și 22 iunie, temperaturile vor continua să se situeze peste media multianuală în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării este posibilă o perioadă mai stabilă și mai secetoasă, cu mai puține episoade de precipitații.

În restul teritoriului, regimul ploilor se va menține în general apropiat de specificul climatologic al lunii iunie, fără variații semnificative față de normal.

Ultima săptămână a lunii iunie va aduce o vreme în continuare ușor mai caldă decât media perioadei, în special în jumătatea vestică a țării, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru sfârșitul lunii.

Precipitațiile vor fi, în general, în limitele obișnuite la nivel național, ceea ce indică un final de iunie echilibrat din punct de vedere meteorologic, fără abateri majore.