În următoarele ore, vremea se menține instabilă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cerul va avea înnorări temporare, iar în estul țării și în zonele montane sunt așteptate ploi izolate, mai ales în orele amiezii. Spre seară și în timpul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua în vestul țării, unde Banatul, Crișana și Oltenia vor fi afectate de ploi însoțite de descărcări electrice, fenomene ce se pot extinde local și în Muntenia, dar și pe arii mai restrânse în Transilvania.

Pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 15–25 l/mp, iar în unele zone nu este exclusă apariția grindinei. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, existând și posibilitatea unor vijelii izolate.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la aproximativ 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor urca până la 18 grade pe litoral. Izolat, dimineața, se va forma ceață.

În București, vremea va fi caldă, cu un cer variabil pe parcursul zilei și cu posibile înnorări spre finalul intervalului.

Spre seară, sunt posibile ploi slabe, însă acestea vor avea un caracter trecător. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor atinge valori maxime de 26–27 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 14 și 16 grade.

Primele zile ale lunii iunie aduc temperaturi ușor peste mediile climatologice obișnuite în toate regiunile țării, cu abateri mai vizibile în special în sud-vest, unde valorile termice se vor menține constant mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă.

În ceea ce privește regimul precipitațiilor, nord-vestul țării se va afla sub influența unor cantități de apă peste media multianuală, în timp ce în centrul, sud-estul și zonele montane sunt așteptate episoade mai frecvente de ploi. În contrast, sud-vestul ar putea înregistra un deficit de precipitații, ceea ce sugerează o tendință mai uscată în această zonă.

În intervalul 8–15 iunie, meteorologii estimează menținerea unui regim termic peste normal în cea mai mare parte a țării, cu accent tot pe regiunile sud-vestice, unde valorile vor rămâne cele mai ridicate. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice, însă se pot înregistra ușoare excedente în est și sud-est, în timp ce vestul și nord-vestul ar putea beneficia de un regim mai sărac în ploi.

Între 15 și 22 iunie, temperaturile se vor menține peste normalul perioadei în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării este posibilă o perioadă mai stabilă și mai secetoasă. În restul teritoriului, regimul ploilor va rămâne în general apropiat de specificul climatologic al lunii iunie, fără abateri semnificative.

Ultima săptămână analizată, 22–29 iunie, aduce o vreme în continuare mai caldă decât media perioadei, în special în jumătatea vestică a țării, în timp ce în rest temperaturile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru sfârșitul lunii. Precipitațiile se vor încadra, în general, în limite normale la nivel național.