Temperaturile extreme au dus marți la introducerea unor restricții temporare de viteză pe mai multe sectoare de cale ferată din Regionala CFR Constanța, după ce temperatura șinelor a atins până la 53 de grade Celsius.

Măsura a fost luată pentru menținerea circulației trenurilor în condiții de siguranță, pe fondul valului de caniculă care afectează sud-estul României.

CFR Infrastructură Constanța a anunțat că primele restricții au intrat în vigoare marți, 4 august, începând cu ora 13:30, pe mai multe tronsoane din județele Ialomița, Călărași și Constanța.

Reducerea vitezei este o măsură tehnică aplicată atunci când temperatura șinelor depășește limitele la care circulația poate fi desfășurată în condiții normale.

Pe distanța Fetești – Țăndărei, atât pe firul 1, cât și pe firul 2, viteza maximă a fost redusă la 50 km/h, față de vitezele obișnuite de 120 km/h și 80 km/h. Potrivit CFR Infrastructură, temperatura șinei a ajuns aici la 46 de grade Celsius.

O situație similară a fost înregistrată și între Călărași Sud – Ciulnița, unde temperatura șinei a urcat la 51 de grade Celsius. În acest sector, trenurile de călători circulă cu cel mult 70 km/h, iar trenurile de marfă cu 50 km/h, față de vitezele normale de 100 km/h și 80 km/h.

Restricții au fost introduse și pe tronsonul Slobozia Veche – Broșteni, unde temperatura șinelor a atins 53 de grade Celsius, una dintre cele mai ridicate valori înregistrate în cursul zilei.

Începând cu ora 15:20, CFR Infrastructură a aplicat restricții și pe ruta Mangalia – Constanța.

Pe acest tronson, atât trenurile de călători, cât și cele de marfă circulă cu o viteză maximă de 50 km/h, față de limita anterioară de 80 km/h pentru trenurile de călători și 60 km/h pentru cele de marfă. Motivul îl reprezintă temperatura șinelor, care a ajuns și aici la 53 de grade Celsius.

În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, șinele de cale ferată se dilată, iar riscul apariției deformărilor crește.

Din acest motiv, administratorul infrastructurii feroviare introduce limitări temporare de viteză pentru reducerea solicitării asupra căii de rulare și pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

Aceste măsuri pot conduce la întârzieri ale trenurilor, însă sunt considerate necesare până la scăderea temperaturilor.

CFR SA îi sfătuiește pe pasageri să verifice informațiile privind circulația trenurilor înainte de plecare, deoarece restricțiile pot fi introduse sau extinse în funcție de evoluția temperaturilor.

Compania recomandă, de asemenea, hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii prelungite la soare și acordarea unei atenții speciale copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu afecțiuni medicale. În situații de urgență, călătorii sunt îndemnați să apeleze numărul unic 112.

Întreaga regiune a Dobrogei se află sub Cod galben de caniculă până joi, ora 10:00, fiind prognozate temperaturi foarte ridicate, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.