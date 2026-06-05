Lumea serviciilor de informații este în doliu după trecerea în neființă a lui Sir Alex Younger, directorul serviciului secret britanic MI6 în perioada 2014–2020. Acesta s-a stins din viață într-un spital din Boston, în urma unei afecțiuni necruțătoare.

Vestea a provocat o reacție profundă din partea fostului șef al Serviciului Român de Informații (SRI), Eduard Hellvig. Într-un mesaj tulburător publicat pe rețelele sociale, Hellvig oferă detalii inedite despre relația strânsă dintre cei doi foști directori, dar și despre modul discret în care Regatul Unit a sprijinit România în momente de cotitură geopolitică, cum a fost perioada post-Brexit.

Eduard Hellvig îl descrie pe fostul șef al MI6 ca fiind exact opusul imaginii flamboaiante pe care cinematografia o atribuie spionajului britanic. Fără gadgeturi, explozii sau pahare prețioase, Younger a întruchipat „versiunea cea mai apropiată de erou real în lumea informațiilor”.

Cei doi s-au cunoscut la București, în anul 2015, amândoi aflați la început de mandat. Younger venise în România în plină campanie pentru Brexit, având un obiectiv clar: să se asigure că parteneriatul de securitate dintre cele două state va rămâne intact, indiferent de rezultatul votului politic.

„Alex era acel tip de profesionist care identifica rapid problemele și le definea clar și precis. Avea un fel de a fi, cordial și direct, pe care analiștii l-ar numi carismă. (...) Alex Younger a înțeles România și partea noastră de lume mai complet și mai nuanțat decât mulți dintre europeni”, a subliniat Eduard Hellvig.

Cariera lui Sir Alex Younger a lăsat amprente adânci asupra securității euro-atlantice. Intrat în MI6 în 1991, după ce a servit ca militar în Afganistan, el a bifat succese majore pe care fostul șef al SRI le readuce în atenția publicului:

Securitatea Jocurilor Olimpice din 2012: Ca șef al contraterorismului britanic, a coordonat protecția evenimentului de la Londra.

Cazul Salisbury (2014): Sub comanda sa, MI6 i-a identificat și expus pe agenții ruși care au orchestrat atacul cu agentul neurotoxic Novichok, declanșând cea mai mare expulzare de falși „diplomați” ruși din istoria NATO de până atunci.

Vizionar al războiului hibrid: În 2016, Younger avertiza public că dezinformarea digitală reprezintă o amenințare existențială pentru democrații – o viziune ignorată inițial, dar confirmată dramatic de realitățile anilor ce au urmat.

Unul dintre cele mai importante puncte ale mesajului transmis de fostul director SRI atinge cooperarea directă dintre București și Londra.

Deși publicul larg nu va cunoaște niciodată toate detaliile din spatele ușilor închise, Hellvig confirmă un sprijin instituțional masiv.

Transformare instituțională. Sir Alex Younger a sprijinit personal procesul de reformă și modernizare a SRI.

Dosare delicate în Est. Cei doi oficiali au colaborat direct pe spețe sensibile din Europa Centrală și de Est, cu ecouri strategice puternice atât în România, cât și în Marea Britanie.

Loialitate discretă. Hellvig cataloghează prietenia fostului șef MI6 față de țara noastră ca fiind „eficientă, cordială și discret-loială”.

Sir Alex Younger s-a stins din viață departe de casă, răpus de o boală comună, lăsând în urmă o carieră de excepție și o familie care i-a înțeles sacrificiul. În finalul mesajului său, Eduard Hellvig a transmis condoleanțe soției acestuia, Sarah, și a concluzionat cu o reflecție despre esența acestei meserii:

„Trecerea sa nu are nimic din dramatismul filmelor din Vest. A fost răpus de o afecțiune comună, dar necruțătoare. Și tocmai în asta stă, paradoxal, ultima sa lecție, predată discret: în această profesie eroii sunt de fapt oameni simpli care fac lucruri extraordinare atunci când sunt animați de idealuri înalte. Drum bun, Alex.”