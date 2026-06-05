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Nicușor Dan: Explozia dronei marine din Portul Constanța, investigată de autorități

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Nicușor Dan: Explozia dronei marine din Portul Constanța, investigată de autoritățiNicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța, în timp ce se deplasa spre Muntenegru.

Potrivit șefului statului, forțele de ordine și structurile de securitate au evacuat preventiv zona înainte de producerea exploziei, iar până în prezent nu există indicii privind existența unor victime.

Mesajul transmis de președinte evidențiază faptul că prioritatea autorităților a fost protejarea populației și a infrastructurii portuare, într-un context de securitate considerat sensibil din cauza războiului aflat în desfășurare la granița României.

Zona a fost evacuată înainte de explozie

Într-o postare publicată pe Facebook, Nicușor Dan a precizat că instituțiile responsabile au intervenit rapid după identificarea pericolului.

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„Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime”, a transmis președintele.

Autoritățile analizează în prezent circumstanțele în care drona marină a ajuns în Portul Constanța și dacă există riscuri suplimentare pentru securitatea zonei. Informațiile oficiale urmează să fie comunicate pe măsură ce ancheta avansează.

Al doilea incident major de securitate pe litoral într-o săptămână

Șeful statului a subliniat că acesta este al doilea incident de securitate semnificativ produs pe litoralul românesc în decurs de câteva zile.

Anterior, autoritățile au anunțat descoperirea unei mine maritime în apropierea zonei dintre Vama Veche și 2 Mai.

Evenimentul se adaugă și incidentului recent de la Galați, unde o dronă a provocat o explozie după ce a ajuns pe teritoriul României. Autoritățile române au atribuit acel incident contextului războiului dintre Rusia și Ucraina.

România menține nivel ridicat de vigilență

Potrivit declarației președintelui, succesiunea acestor incidente confirmă faptul că mediul de securitate din regiunea Mării Negre rămâne unul sensibil.

„Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că astfel de situații reprezintă consecințe directe ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a reiterat angajamentul României de a coopera cu aliații săi pentru protejarea cetățenilor și a intereselor naționale.

Cooperare cu NATO în regiunea Mării Negre

În mesajul său, șeful statului a amintit că România este stat membru NATO și are o poziție strategică la Marea Neagră.

„Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a declarat Nicușor Dan.

Incidentul din Portul Constanța este investigat de instituțiile competente, care urmează să stabilească originea dronei marine, traseul acesteia și eventualele implicații pentru securitatea națională.

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