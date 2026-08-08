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O dronă venită din spațiul aerian al României a explodat pe teritoriul Bulgariei și a căzut într-un lan de floarea soarelui

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O dronă venită din spațiul aerian al României a explodat pe teritoriul Bulgariei și a căzut într-un lan de floarea soareluiDrona / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O dronă a pătruns sâmbătă dimineață în spațiul aerian al Bulgariei, venind dinspre România, și s-a prăbușit după ce a parcurs aproximativ 100 de metri pe teritoriul bulgar. Anunțul a fost făcut de premierul Bulgariei, Rumen Radev, după o reuniune a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri, potrivit BTA.

Incidentul a avut loc în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam, aflat la granița dintre cele două țări.

Drona a căzut într-un lan de floarea-soarelui

Potrivit premierului bulgar, drona s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, la aproximativ 100 de metri de locul în care a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei.

Autoritățile au securizat zona și au intervenit pentru gestionarea incidentului.

Locul prăbușirii se află la aproximativ un kilometru de o stație de comprimare a gazelor amplasată pe traseul gazoductului Trans-Balkan, a precizat Radev.

Până la momentul declarațiilor făcute de premierul bulgar, nu fuseseră raportate victime în urma incidentului. De asemenea, nu au fost semnalate pagube la infrastructură.

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