Ambasada Rusiei la Berlin a reacționat în urma evenimentelor recente de pe aeroportul german Leipzig/Halle, susținând că incidentul în care a fost implicată o dronă explozivă reprezintă o „provocare complet fabricată”. Reprezentanții diplomatici ruși susțin că această situație a fost creată intenționat pentru a arunca vina asupra Moscovei, într-un moment în care atenția internațională este concentrată pe securitatea infrastructurii strategice din Europa, anunță AFP.

Misiunea diplomatică rusă din Germania a respins ferm orice speculație privind implicarea sa în acțiuni subversive pe teritoriul german. Printr-o declarație oficială publicată pe site-ul instituției, reprezentanții ambasadei și-au exprimat „îngrijorarea faţă de un nou val de isterie antirusă în Germania” și au criticat aspru discursul public al oficialilor de la Berlin.

„Principalul pericol cu care este confruntată Germania astăzi nu rezidă în pretinsele 'atacuri hibride' ale Moscovei, care nu există, ci în politicienii care elaborează cu entuziasm scenarii de război iminent cu Rusia”, a postat instituția pe site-ul oficial.

De asemenea, oficialii ruși au adăugat că acest episod nu face decât să alimenteze o agendă politică externă: „Este evident că această provocare complet fabricată nu serveşte decât intereselor Kievului şi aripii militariste a establishment-ului politic european.”

Gravitatea situației a determinat o reacție promptă la cel mai înalt nivel al conducerii germane. Cancelarul Friedrich Merz a reunit consiliul naţional de securitate după descoperirea în noaptea de marţi spre miercuri a unei drone explozibile pe aeroportul din Leipzig, prezența dispozitivului ducând la întreruperea traficului aerian timp de mai multe ore.

În paralel, ministrul de interne Alexander Dobrindt a alertat privind „o nouă dimensiune de ameninţare” în legătură cu acest posibil „scenariu de atac hibrid”, fără a desemna direct suspecții în această fază a anchetei. Totuși, din zona opoziției politice, reprezentanții Verzilor și ai liberalilor din FDP au arătat cu degetul spre Moscova.

Aeroportul Leipzig/Halle, situat în partea estică a țării, nu este un simplu nod de transport civil, ci o platformă logistică de o importanță strategică majoră. Locația joacă un rol central în transportul de bunuri militare destinate armatei germane și aliaților din cadrul NATO, servind de asemenea drept bază pentru flota companiei ucrainene de transport de mărfuri Antonov Airlines.

Vulnerabilitatea logisticii din această zonă a mai fost adusă în atenția publică și în trecut. În iulie 2024, un colet a luat foc într-un centru al transportatorului DHL, înainte de a fi urcat în avion. La acel moment, şeful serviciilor de informaţii interne din Germania a acuzat deschis Moscova că se află în spatele acestui incident.