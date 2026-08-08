O dronă a explodat sâmbătă dimineață pe teritoriul Bulgariei, la aproximativ 100 de metri de granița cu România, iar autoritățile de la Sofia încearcă să stabilească proveniența și tipul aparatului. Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că drona a intrat în spațiul aerian al Bulgariei dinspre nord, însă Ministerul Apărării Naționale (MApN) de la București a precizat că sistemele radar românești nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat România către Bulgaria.

Explozia s-a produs în jurul orei 8:20, în apropierea frontierei româno-bulgare. MApN a transmis că sistemele sale de supraveghere radar nu au identificat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian românesc în direcția Bulgariei.

„În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria”, a transmis ministerul.

MApN a precizat că, nici în perioada anterioară exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian românesc către Bulgaria.

Ministerul Apărării a mai transmis că monitorizează permanent situația din apropierea frontierelor României și va comunica informații suplimentare dacă vor apărea date relevante.

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat, după o reuniune a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniștri, că drona a intrat în spațiul aerian al Bulgariei dinspre nord, în jurul orei 8:10.

Potrivit acestuia, aparatul a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam.

Zona se află la aproximativ un kilometru de o stație de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, a precizat Radev.

Drona s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui. Zona a fost izolată și securizată, iar la fața locului au fost trimise echipe ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului Apărării din Bulgaria. Nu au fost raportate victime și nici pagube la infrastructură.

Radev a precizat că aparatul nu fusese detectat nici în spațiul aerian românesc, nici în cel bulgar.

Premierul a relatat că sunetul dronei a fost detectat de Poliția de Frontieră din România, după care patrula bulgară de frontieră din General Toșevo, aflată în zonă, a auzit o explozie puternică.

Locul exploziei a fost identificat rapid, iar autoritățile bulgare au început verificările pentru stabilirea tipului de dronă.

„Nu am primit nici informații de la Centrul Combinat de Operațiuni Aeriene de la Torrejon, din Spania, care monitorizează spațiul aerian din sudul Europei”, a declarat Rumen Radev.

În urma incidentului, Bulgaria a decis redistribuirea unor efective și echipamente utilizate pentru detectarea și contracararea dronelor. Personalul Poliției de Frontieră și echipamentele specializate vor fi transferate de la frontiera cu Turcia la frontiera cu România.

Radev a amintit și incidentele recente în care trei drone Shahed au fost doborâte în România, în urmă cu aproximativ două săptămâni. Premierul bulgar a precizat că Bulgaria a reacționat imediat după acele evenimente, iar Ministerul Apărării a consolidat acoperirea radar în regiune.

Întrebat dacă aparatul era civil sau militar, Radev a precizat că autoritățile dispun de imagini fotografice, însă drona a fost atât de grav avariată în urma exploziei încât tipul acesteia nu poate fi stabilit deocamdată.

„Nu este o dronă de jucărie, este o dronă mai mare”, a declarat premierul bulgar.

Radev a mai precizat că, în acest moment, nu poate fi stabilit dacă a fost vorba despre un atac deliberat și nici dacă drona transporta altceva în afară de încărcătura explozivă.

Potrivit premierului bulgar, aparatul avea la bord o cantitate considerabilă de material exploziv, suficientă pentru a produce o deflagrație care putea fi auzită de la o distanță semnificativă.

Rumen Radev a explicat că dronele de dimensiuni reduse sunt dificil de detectat de sistemele radar, în special atunci când zboară la altitudine joasă.

În astfel de condiții, a precizat premierul, nu poate fi asigurată o acoperire radar suficient de densă pentru identificarea tuturor aparatelor de mici dimensiuni.

În prezent, autoritățile bulgare au informații despre o singură dronă implicată în incident.