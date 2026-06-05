Statele Unite au anunțat că își vor reevalua prezența în Bosnia și Herțegovina, după ce membrii Consiliului pentru Implementarea Păcii (PIC) nu au reușit să ajungă la un acord privind desemnarea unui nou Înalt Reprezentant internațional, potrivit agenției Reuters.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, impasul dintre partenerii europeni și americani în procesul de numire a succesorului lui Christian Schmidt ridică semne de întrebare asupra viitorului actualului mecanism internațional de supraveghere din Bosnia și Herțegovina.

„Indecizia europeană și faptul că PIC își abandonează responsabilitățile față de Bosnia și Herțegovina obligă Statele Unite să își revizuiască rolul în cadrul actualei prezențe internaționale din Bosnia și Herțegovina”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

Anunțul vine după reuniunea Comitetului Director al Consiliului pentru Implementarea Păcii, desfășurată la Sarajevo pe parcursul a două zile. Membrii organismului internațional nu au reușit să ajungă la un consens privind persoana care urmează să preia funcția de Înalt Reprezentant.

Procesul de selecție a fost declanșat după demisia diplomatului german Christian Schmidt, care și-a anunțat retragerea în luna mai. Acesta ocupa funcția din 2021 și continua să exercite atribuțiile până la desemnarea unui succesor.

Ulterior, Schmidt a declarat într-un interviu acordat presei germane că a fost supus unor „presiuni enorme și surprinzătoare” din partea Statelor Unite pentru a părăsi funcția mai devreme decât intenționa inițial.

Mai mulți diplomați și analiști au confirmat existența unor presiuni americane asupra fostului Înalt Reprezentant.

Funcția de Înalt Reprezentant a fost creată în baza Acordului de Pace de la Dayton din 1995, care a pus capăt războiului din Bosnia.

Titularul postului supraveghează implementarea acordului și dispune de competențe extinse, inclusiv posibilitatea de a impune acte normative și de a revoca oficiali considerați că obstrucționează procesul de pace.

Demisia lui Schmidt și dificultățile în alegerea unui succesor apar într-un moment sensibil pentru Bosnia și Herțegovina, unde tensiunile politice și etnice continuă să reprezinte o provocare pentru stabilitatea instituțională a țării.

Washingtonul pare să își reorienteze abordarea în Balcanii de Vest, punând un accent mai mare pe parteneriate economice și proiecte energetice decât pe implicarea directă în procesul de construire instituțională și reformă politică.

În acest context, lipsa unui acord privind conducerea Oficiului Înaltului Reprezentant ar putea deschide o nouă etapă în relația dintre Statele Unite, Uniunea Europeană și Bosnia și Herțegovina.