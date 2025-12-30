Prognoza meteo, 30 decembrie. Gerul pune stăpânire pe mai multe regiuni din țară. Unde va ninge în următoarele ore

Ziua de marți aduce un nou val de ger peste România. În țară, cerul va fi variabil în sud și sud-est și temporar noros în restul teritoriului. Vor fi ninsori slabe la munte, în Maramureș, Transilvania, local în Moldova și Crișana, iar izolat în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, anunță ANM.

În Banat, precipitațiile vor fi slabe, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare, posibil cu depuneri de polei. În vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei, vântul va sufla cu intensități de 50–70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură rafalele vor ajunge la 60–85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, vor atinge 90–120 km/h, ninsoarea fiind viscolită și vizibilitatea redusă. Temperaturile maxime se vor încadra între -4 și 5 grade, iar cele minime între -12 și -4 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopții și posibilitate de fulguieli. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 30–35 km/h.

Temperatura maximă va fi în jur de 5 grade, iar cea minimă între -7 și -4 grade.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni, interval marcat de un val de aer rece în ultimele zile ale anului și de temperaturi în creștere la începutul lui 2026.

Banat

Până la finalul anului, temperaturile maxime vor scădea de la o medie de 3 grade la 0 grade Celsius, pentru ca ulterior, până pe 4 ianuarie, să crească din nou până la 9 grade. În a doua parte a intervalului, maximele vor scădea treptat spre 3–4 grade. Temperaturile minime vor fi constante, în jurul valorii de -4 grade, cu valori mai ridicate între 3 și 6 ianuarie, până la aproximativ 1 grad, apoi din nou în scădere spre -2 grade. Probabilitatea precipitațiilor va crește la sfârșit de an și după 3 ianuarie.

Crișana

Maximele diurne vor scădea până la -1 grad până la 31 decembrie, vor urca până la 8 grade pe 4 ianuarie și vor reveni spre 2–3 grade în a doua parte a intervalului. Minimele vor oscila în jurul valorii de -5 grade, crescând spre 1 grad între 3 și 6 ianuarie și scăzând din nou spre -2 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile la sfârșitul anului și după 3 ianuarie.

Transilvania

În prima săptămână se vor înregistra alternanțe termice: maximele vor scădea până la -3 grade la sfârșit de an, apoi vor urca la 5–6 grade. Ulterior, maximele vor scădea spre 2–3 grade.

Minimele vor fi în jur de -7 grade, crescând între 3–6 ianuarie până la -2 grade și scăzând după aceea spre -4 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile la sfârșit de an și după 3 ianuarie.

Maramureș

Maximele diurne vor scădea la -2 grade până la 1 ianuarie, apoi vor crește la 5–6 grade până pe 4 ianuarie, iar ulterior vor scădea treptat spre 2 grade.

Minimele vor urca spre -1 grad în prima săptămână și vor scădea spre -3 grade în a doua jumătate a intervalului. Probabilitatea precipitațiilor va fi ridicată după 3 ianuarie.

Moldova

Maximele vor scădea la -1 grad până la 1 ianuarie, vor urca la 7–8 grade până pe 4 ianuarie și vor scădea spre 2 grade în a doua săptămână.

Minimele vor crește la -1 grad între 3–6 ianuarie și vor coborî din nou spre -3 grade. Precipitațiile vor fi mai probabile după 6 ianuarie.

Dobrogea

Maximele vor scădea la 2 grade până la sfârșitul anului și vor crește până la 11 grade pe 5 ianuarie, revenind apoi spre 6 grade în a doua săptămână. Minimele vor oscila între -5 și 4 grade. Probabilitatea precipitațiilor va crește după 6 ianuarie.

Muntenia

Maximele vor scădea până la 2 grade la mijlocul primei săptămâni și vor urca la 9–10 grade până pe 4 ianuarie, revenind spre 5 grade în a doua săptămână.

Minimele vor fi în jurul valorii de -6 grade, urcând la 0 grade în primele zile din ianuarie și scăzând spre -2 grade ulterior. Precipitațiile vor fi mai probabile după 6 ianuarie.

Oltenia

Maximele vor scădea spre 0 grade până la sfârșitul anului, apoi vor urca la 7–8 grade până pe 5 ianuarie, pentru a scădea din nou spre 4 grade. Minimele vor fi în jur de -6 grade, apoi vor crește ușor și vor reveni spre -3 grade. Precipitațiile vor fi mai frecvente după 3 ianuarie.

Ger năprasnic la munte

Maximele vor scădea la -12 grade până la sfârșitul anului și vor crește spre 0–1 grad până pe 5 ianuarie, apoi vor scădea treptat la -3 grade.

Minimele vor ajunge la -14 grade, urcând la -4 grade la începutul lui ianuarie și scăzând din nou spre -7 grade. Probabilitatea precipitațiilor va fi ridicată pe tot parcursul intervalului.