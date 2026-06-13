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Locuri de pe Pământ în care temperaturile ajung la 50 de grade. Cele mai fierbinți zone de pe planetă

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Locuri de pe Pământ în care temperaturile ajung la 50 de grade. Cele mai fierbinți zone de pe planetăCaniculă. Sursa foto; Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Marble Bar, o localitate izolată din Australia, este considerată una dintre cele mai fierbinți zone locuite permanent de pe glob, unde temperaturile ridicate nu reprezintă un episod izolat, ci o constantă a vieții de zi cu zi. Aflată în regiunea Pilbara, așezarea se confruntă frecvent cu valori care depășesc 45 de grade Celsius, iar în anumite perioade recente termometrele au înregistrat temperaturi de 50 de grade, transformând complet rutina comunității locale.

Marble Bar, locul în care temperaturile depășesc limitele suportabile

În aceste condiții, viața cotidiană este organizată în jurul orelor mai răcoroase ale zilei, iar activitățile în aer liber sunt evitate în perioadele de vârf ale căldurii, locuitorii bazându-se în principal pe adaptare, hidratare constantă și măsuri de protecție împotriva expunerii îndelungate la soare.

În același timp, infrastructura locală este serios afectată, în special drumurile, unde asfaltul se deteriorează rapid din cauza temperaturilor extreme, potrivit SkyNews.

Marble bar

Marble bar. Sursa foto: Wikipedia

Alte zone în care vara pare fără sfârșit

În zona Golfului Persic, în capitala Kuwait, se înregistrează frecvent temperaturi de peste 50 de grade Celsius în timpul verii, iar nivelul ridicat de umiditate accentuează disconfortul termic și limitează activitățile desfășurate în exterior.

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În Iran, deșertul Dasht-e Lut este considerat unul dintre cele mai fierbinți locuri de pe planetă, unde măsurători satelitare au indicat temperaturi ale solului de peste 70 de grade Celsius.

Regiunea din SUA în care temperaturile depășesc pragul critic

În Statele Unite, Death Valley rămâne un punct de referință pentru fenomenele de căldură extremă, cu temperaturi care depășesc frecvent 50 de grade Celsius în lunile de vară, fiind monitorizat constant de specialiști în climatologie.

În India, regiunea Thar Desert se confruntă anual cu valuri de căldură intense, în special în statele vestice, unde temperaturile ridicate afectează agricultura, resursele de apă și ritmul de viață al comunităților locale.

În toate aceste regiuni, căldura extremă nu este doar un fenomen meteorologic, ci un factor care modelează infrastructura, economia și organizarea socială, obligând comunitățile să își adapteze permanent stilul de viață. De la construcția locuințelor și până la programul de lucru, totul este influențat de temperaturile ridicate.

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